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الرئيس عباس يؤكد حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه

  أدرج يـوم : السبت, 07 أكتوير 2023 11:51     الفئـة : دولــي
الرئيس عباس يؤكد حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه

رام الله (فلسطين المحتلة)- أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس, اليوم السبت, حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه في مواجهة "إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال" الصهيونية.

وجاءت تصريحات عباس خلال ترؤسه اجتماعا قياديا طارئا ضم عددا من المسؤولين المدنيين والأمنيين الفلسطينيين في مقر الرئاسة بمدينة رام الله, حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت "وفا" عن الرئيس الفلسطيني تأكيده على "حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه في مواجهة إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال", موجها بضرورة "توفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني".

كما وجه عباس بتوفير كافة ما يلزم من أجل تعزيز صمود وثبات الفلسطينيين في وجه "الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال وعصابات المستوطنين".

وسيترأس عباس اجتماعا للقيادة الفلسطينية (أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني -فتح-) وقادة الأجهزة الأمنية خلال الساعات القادمة, حسب المصدر ذاته.

و أدى القصف الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ صباح اليوم الى استشهاد أربعة فلسطينيين.

ولا تزال غارات الاحتلال متواصلة على قطاع غزة المحاصر منذ 16 سنة, في وقت أعلن فيه جيش الكيان الصهيوني استدعاء جنود الاحتياط بشكل واسع, وفرض حالة طوارئ في نطاق 80 كيلومترا بعد أن دوت صفارات الإنذار في مدن الاحتلال.

في غضون ذلك, أغلقت قوات الاحتلال, اليوم, جميع الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة القدس المحتلة, ومنعت التنقل من المدينة و إليها بشكل كامل, حيث بات عشرات الفلسطينيين عالقين بسبب إغلاق الحواجز.

كما أغلقت معبر "الكرامة" الذي يربط الضفة الغربية المحتلة بالأردن بشكل كامل, حتى إشعار آخر إلى جانب إغلاق حاجزي "تياسير" و "الحمرا" أمام الفلسطينيين المتوجهين إلى الأغوار.

وفي ضوء هذا العدوان الصهيوني أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية حالة الطوارئ في كافة المستشفيات, مؤكدة جاهزيتها لاستقبال الجرحى من قطاع غزة.

آخر تعديل على السبت, 07 أكتوير 2023 12:27
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الرئيس عباس يؤكد حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه
  أدرج يـوم : السبت, 07 أكتوير 2023 11:51     الفئـة : دولــي   شارك

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