الجيش الصحراوي يستهدف تخندقات جنود الاحتلال المغربي بقطاعات المحبس, أوسرد والفرسية

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - أستهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي, مواقع قوات الاحتلال المغربي بقطاعات المحبس, أوسرد والفرسية, حسبما جاء في البيان العسكري رقم 888 الصادر أمس الجمعة عن وزارة الدفاع الصحراوية .

ونقلت وكالة الانباء الصحراوية (وأص) عن البيان , ان مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي ,استهدفت بقصف عنيف ومركز تخندقات جنود الاحتلال المغربي بمنطقتي شمال منطقة كلب النص وجنوب منطقة كلب النص بقطاع أوسرد.

وأضاف البيان , أن تشكيلات متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي , ركزت هجماتها على تمركزات قوات الاحتلال بمنطقتي سبخة تنوشاد والفعيين بقطاعي المحبس والفرسية تواليا.

وكانت مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي , قد ركزت هجماتها في وقت سابق على تخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاع المحبس, مستهدفة بالتحديد منطقة أعكد أركان.

واشارت وزارة الدفاع الصحراوية الى ان هجمات الجيش الصحراوي, تتوالى مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي , التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.