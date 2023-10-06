الصحراء الغربية: النائب محمد واكلي يستنكر من نيويورك عدم تطبيق القرارات الأممية

الجزائر- استنكر النائب محمد واكلي، اليوم الجمعة بنيويورك، عدم تطبيق القرارات الأممية ذات الصلة بضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، مشددا على ضرورة نبذ سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع هذه القضية العادلة، حسب ما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني.

وجاء تدخل السيد واكلي خلال أشغال لجنة المسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ذكر بـ"الرأي الاستشاري الذي قدمته محكمة العدل الدولية بخصوص القضية سنة 1975 والذي أكدت فيه عدم وجود أية أدلة مادية تثبت روابط سيادية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية أو جمهورية موريتانيا".

وانتهز النائب واكلي السانحة في ذات التدخل ليذكر بالقرارات الأممية التي تكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، على غرار القرارات 621، 658 و 690، داعيا إلى تطبيقها بنفس الحزم كما كان الشأن مع قضايا غزو في مناطق أخرى من العالم.

وجدد السيد واكلي التذكير بموقف الجزائر المنسجم مع الشرعية الدولية ودعمها الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفق عقيدة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي، داعيا طرفي النزاع إلى "مفاوضات تفضي إلى تنظيم استفتاء حر ونزيه تحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك بما يضمن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره".