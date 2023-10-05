الجيش الصحراوي يستهدف مواقع قوات الاحتلال المغربي بقطاع المحبس

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - استهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مواقع قوات الاحتلال المغربي بقطاع المحبس, حسب ما ذكر البيان العسكري رقم 887 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وجاء في البيان, الذي أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص), أن وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت قوات الاحتلال المغربي بمنطقة اعكد اركان بقطاع المحبس.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها, في وقت سابق, مستهدفة مواقع قوات الاحتلال المغربي بقطاعي المحبس وحوزة وبمناطق سبخة تنوشاد واكويرة ول ابلال واحريشة ديرت وروس ديرت.

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي "تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار" (الجدار الرملي), حسب بيان الوزارة.