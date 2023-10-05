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جامعة ايطالية تنظم ندوة حقوقية حول جريمة الاعتقال السياسي بالصحراء الغربية المحتلة

  أدرج يـوم : الخميس, 05 أكتوير 2023 18:01     الفئـة : دولــي

روما - نظمت جامعة كاتوليكا بمدينة بياشينزا الإيطالية (شمال), بالتنسيق مع منظمة العفو الدولية, دورة تكوينية وندوة حقوقية حول جريمة الإعتقال السياسي والصحافة بالصحراء الغربية المحتلة.

وشارك في الندوة, المعتقل السياسي الصحراوي السابق محمد الديحاني إلى جانب العديد من ممثلي الأحزاب والجمعيات الحقوقية والنشطاء والطلبة الإيطاليين, حيث تم التطرق بشكل دقيق لوضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية تحت الاحتلال المغربي.

وخصص الناشط الحقوقي الصحراوي محمد الديحاني مداخلته أمام الحاضرين للحديث عن معاناة المعتقلين السياسيين الصحراويين بسجون الإحتلال المغربي, خاصة المضربين حاليا عن الطعام.

كما تم خلال هذا اللقاء التطرق الى محاور وعمل الجمعية الصحراوية "البند

السادس", الى جانب تناول ملف الصحفي الصحراوي المفرج عنه مؤخرا الصابي يحظيه, مدير الوسيط الإعلامي الصحراوي "شبكة الكركرات", وما يتعرض له من مضايقات عنصرية و إقصاء من كافة الحقوق المشروعة.

تجدر الاشارة الى ان الجمعية الصحراوية "البند السادس" تم انشاؤها للدفاع على العمال الصحراويين الذين يتعرضون في الاجزاء المحتلة من الاراضي الصحراوية, للتهميش والقمع والاضطهاد في المؤسسات المغربية.

كلـمات مفتـاحيــة :
جامعة ايطالية تنظم ندوة حقوقية حول جريمة الاعتقال السياسي بالصحراء الغربية المحتلة
  أدرج يـوم : الخميس, 05 أكتوير 2023 18:01     الفئـة : دولــي   شارك

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