القرارات الأممية المتعلقة بالقضية الصحراوية واضحة وتؤكد على حق تقرير المصير

مدريد - قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان, فولكر تورك, أمس الأربعاء, أن قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الصحراوية, واضحة جدا, وتؤكد على حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.

وأكد فولكر تورك, في مقابلة مع وكالة "أوروبا برس", على حق تقرير المصير عند معالجة القضية الصحراوية, حيث أن هناك قرارات واضحة جدا لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة تخص قضية الصحراء الغربية.

وشدد ذات المسؤول, على "ضرورة وجود عملية سياسية ومفاوضات ليتم معالجة النزاع", داعيا في السياق إلى وضع حقوق الإنسان في صميم عملية التسوية للنزاع في الصحراء الغربية.

وأبدى فولكر, ترحيبه بالزيارة الأخيرة التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية, ستافان دي ميستورا, إلى الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية.

يذكر أن المفوض السامي لحقوق الإنسان أكد في تقريره إلى الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان, على أهمية أن يتمكن مكتبه من زيارة الصحراء الغربية من خلال استئناف الزيارات التقنية المعلقة منذ ثمان سنوات بسبب العراقيل التي يضعها الاحتلال المغربي أمام الهيئات الدولية والحصار العسكري للأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.