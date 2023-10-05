Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القرارات الأممية المتعلقة بالقضية الصحراوية واضحة وتؤكد على حق تقرير المصير

  أدرج يـوم : الخميس, 05 أكتوير 2023 15:03     الفئـة : دولــي
القرارات الأممية المتعلقة بالقضية الصحراوية واضحة وتؤكد على حق تقرير المصير

مدريد - قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان, فولكر تورك, أمس الأربعاء, أن قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الصحراوية, واضحة جدا, وتؤكد على حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.

وأكد فولكر تورك, في مقابلة مع وكالة "أوروبا برس", على حق تقرير المصير عند معالجة القضية الصحراوية, حيث أن هناك قرارات واضحة جدا لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة تخص قضية الصحراء الغربية.

وشدد ذات المسؤول, على "ضرورة وجود عملية سياسية ومفاوضات ليتم معالجة النزاع", داعيا في السياق إلى وضع حقوق الإنسان في صميم عملية التسوية للنزاع في الصحراء الغربية.

وأبدى فولكر, ترحيبه بالزيارة الأخيرة التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية, ستافان دي ميستورا, إلى الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية.

يذكر أن المفوض السامي لحقوق الإنسان أكد في تقريره إلى الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان, على أهمية أن يتمكن مكتبه من زيارة الصحراء الغربية من خلال استئناف الزيارات التقنية المعلقة منذ ثمان سنوات بسبب العراقيل التي يضعها الاحتلال المغربي أمام الهيئات الدولية والحصار العسكري للأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.

آخر تعديل على الخميس, 05 أكتوير 2023 15:31
كلـمات مفتـاحيــة :
القرارات الأممية المتعلقة بالقضية الصحراوية واضحة وتؤكد على حق تقرير المصير
  أدرج يـوم : الخميس, 05 أكتوير 2023 15:03     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

23.10.05

اليوم العالمي للمعلم : رئيس الجمهورية يهنئ المعلمين والأساتذة

23.10.05

فتح الغابات أمام الاستثمار سيسمح بتكثيف الغطاء النباتي واستحداث مناصب شغل

23.10.05

تربية: مراجعة المناهج التعليمية تتم وفق رزنامة "مدروسة ومضبوطة"

23.10.05

معركة إيسين: محطة هامة تشهد على تلاحم الشعبين الجزائري والليبي

23.10.05

كيك بوكسينغ والمواي تاي: الجزائريان شريف وائل وعبد المؤمن بسطا يحرزان الذهب والبرونز

23.10.05

بيئة: الوكالة الوطنية للنفايات توقع اتفاقية شراكة مع الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.10.04

رئيس الحكومة التونسية يثمن "المستوى المتميز" الذي بلغته العلاقات الجزائرية-التونسية

23.10.03

وزير العدل: قانون حماية أراضي الدولة يهدف إلى كبح ظاهرة فوضى العمران

23.10.04

مجلس الأمة: اجتماع تنسيقي للوفد البرلماني المشارك في الدورة ال69 للجمعية البرلمانية لحلف…

23.10.04

انسجام مواقف الرئيسين عبد المجيد تبون وقيس سعيد إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية

23.10.03

بوغالي يثمن قرارات رئيس الجمهورية المتخذة خلال مجلس الوزراء الأخير

23.10.04

وزارة الشؤون الخارجية تكذب أي علاقة لها ببيان حول مالي