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فنزويلا ترافع أمام الأمم المتحدة من أجل تمكين الشعبين الصحراوي والفلسطيني من حقهما في تقرير المصير والاستقلال

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 أكتوير 2023 20:34     الفئـة : دولــي

نيويورك (الأمم المتحدة)- جددت جمهورية فنزويلا البوليفارية, خلال النقاش العام للجنة ال4 للدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة المكلفة بالمسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار, دعمها الثابت للقضيتين الصحراوية والفلسطينية, داعية الى ضرورة تمكين الاقليمين من حقهما غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

وفي مداخلته أمام الأمم المتحدة باسم "مجموعة الأصدقاء المدافعين عن ميثاق الأمم المتحدة" خلال المناقشة المشتركة في اللجنة الرابعة للجمعية العامة بشأن البنود 54 و55 و56 و57 و58 المتعلقة بموضوع "إنهاء الاستعمار", قال مندوب فنزويلا لدى الامم المتحدة, خواكين بيريز, أن "هذا الاجتماع فرصة لتجديد التأكيد على دعمنا الثابت وتضامن فنزويلا الذي لا ينكسر مع القضية العادلة للشعب الصحراوي, الذي يواصل النضال من أجل احقاق حقه غير القابل للتصرف".

وعليه, يضيف السيد خواكين, "ندعو إلى إقامة دولة سلمية وعادلة ودائمة و مقبولة من الطرفين لمسألة الصحراء الغربية, على أساس ما نصت عليه من قبل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة, معربا عن أمله في نجاح جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة, ستيفان دي مستورا, لصالح إعادة تنشيط العملية السياسية وبعث المفاوضات المباشرة بين الطرفين, فضلا عن التنفيذ الكامل لاتفاق التفويض الممنوح لبعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو)".

كما أكد مندوب فنزويلا, من جديد, موقف بلاده "الثابت في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وتمكينه من حقه في استرجاع حقوقه المشروعة", مجددا, في السياق, "التزام فنزويلا بمواصلة العمل من أجل تحقيق دولة فلسطين حرة ومستقلة ذات سيادة على حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية, وتمكينها من حقها في الحصول على عضوية كاملة في المنظمة الاممية".

وذكر مندوب فنزويلا بمواقف بلاده التاريخية والمبدئية من قضايا إنهاء الاستعمار والتزامها الصارم بأحكام "إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب" المستعمرة.

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فنزويلا ترافع أمام الأمم المتحدة من أجل تمكين الشعبين الصحراوي والفلسطيني من حقهما في تقرير المصير والاستقلال
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 أكتوير 2023 20:34     الفئـة : دولــي   شارك

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