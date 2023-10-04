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إنتخاب الجزائر لعضوية لجنة حقوق الإنسان العربية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 أكتوير 2023 11:28     الفئـة : دولــي
إنتخاب الجزائر لعضوية لجنة حقوق الإنسان العربية

القاهرة - إنتخب مرشح الجزائر، يعيش تمام الشوقي، لعضوية لجنة حقوق الإنسان العربية للفترة 2023-2027، وذلك خلال جلسة الإقتراع السري التي جرت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.


و جرى الانتخاب بحضور المندوبين الدائمين ل18 دولة عضو في لجنة الميثاق وممثلين عن الأمانة العامة للجامعة العربية.


و يعد فوز يعيش تمام الشوقي بهذه العضوية إنجازا آخر للدبلوماسية الجزائرية التي تجندت خلف المرشح الجزائري للظفر بهذا المقعد, وكذا تأكيدا على التزام الجزائر في مجال حقوق الإنسان.


تجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة التي تم إنشاؤها في سنة 2009 تعنى خصيصا بدراسة وتقييم التقارير الأولية والدورية للدول الأعضاء والمقدمة لها, في إطار تجسيد التزامات الدول العربية المتعلقة بتنفيذ الميثاق العربي لحقوق الإنسان والأحكام الواردة فيه.

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و يبقى التحدي أمام هذه اللجنة هو انضمام كل الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية إليها.

 

 

آخر تعديل على الأربعاء, 04 أكتوير 2023 13:18
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إنتخاب الجزائر لعضوية لجنة حقوق الإنسان العربية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 أكتوير 2023 11:28     الفئـة : دولــي   شارك

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