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الجيش الصحراوي يستهدف مواقع قوات الاحتلال المغربي بقطاعي المحبس واوسرد

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 أكتوير 2023 20:51     الفئـة : دولــي
الجيش الصحراوي يستهدف مواقع قوات الاحتلال المغربي بقطاعي المحبس واوسرد

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - استهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مواقع قوات الاحتلال المغربي بقطاعي المحبس واوسرد, حسب ما أفاد به البيان العسكري رقم 886 الصادر, اليوم الثلاثاء, عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وأوضح البيان الذي أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص) أن الجيش الصحراوي استهدف مواقع الاحتلال بمنطقتي سبخة تنوشاد و اكويرة ول ابلال بقطاع المحبس, كما استهدف قوات الاحتلال بمنطقة ول بو اكرين بقطاع اوسرد.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها, أمس الاثنين, على مواقع قوات الاحتلال المغربي بقطاعي المحبس وحوزة وبمناطق لعكد واعكد اركان وفدرة العش وفدرة لغراب.

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي " تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار" (الجدار الرملي), وفق ذات البيان.

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الجيش الصحراوي يستهدف مواقع قوات الاحتلال المغربي بقطاعي المحبس واوسرد
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 أكتوير 2023 20:51     الفئـة : دولــي   شارك

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