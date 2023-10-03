الجيش الصحراوي يستهدف مواقع قوات الاحتلال المغربي بقطاعي المحبس واوسرد

وأوضح البيان الذي أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص) أن الجيش الصحراوي استهدف مواقع الاحتلال بمنطقتي سبخة تنوشاد و اكويرة ول ابلال بقطاع المحبس, كما استهدف قوات الاحتلال بمنطقة ول بو اكرين بقطاع اوسرد.
وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها, أمس الاثنين, على مواقع قوات الاحتلال المغربي بقطاعي المحبس وحوزة وبمناطق لعكد واعكد اركان وفدرة العش وفدرة لغراب.
وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي " تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار" (الجدار الرملي), وفق ذات البيان.