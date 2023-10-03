Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مجلس الأمن الدولي يعقد أربع جلسات لمناقشة تطورات القضية الصحراوية خلال أكتوبر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 أكتوير 2023 17:07     الفئـة : دولــي
مجلس الأمن الدولي يعقد أربع جلسات لمناقشة تطورات القضية الصحراوية خلال أكتوبر

نيويورك (الأمم المتحدة) - يعقد مجلس الأمن الدولي خلال شهر أكتوبر الجاري أربع جلسات لمناقشة تطورات القضية الصحراوية من بينها واحدة لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو), حسب البرنامج الذي نشرته الأمم المتحدة على موقعها.

وسيقدم المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي الى الصحراء الغربية, ستافان دي ميستورا, تقريره الخاص حول الوضعية في الأراضي المحتلة, مع النظر في ولاية بعثة "المينورسو" التي ستنتهي في 31 أكتوبر.

وبحسب برنامج عمل وأجندة مجلس الأمن الدولي لشهر أكتوبر, فإن ملف الصحراء الغربية ستتم مناقشته والتشاور بشأنه, لاسيما تجديد ولاية "المينورسو", من خلال جلسات عمل ولقاءات تنعقد أيام 11 و16 و30 من الشهر الحالي, بينما عقدت أولى الجلسات أمس الإثنين.

وخلال جلسات مجلس الأمن التي ستنعقد تحت رئاسة دولة البرازيل, في إطار الرئاسة الدورية للمجلس, ينتظر أن يستمع الأعضاء إلى إحاطة حول ملف الصحراء الغربية, يقدمها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية ورئيس بعثة "المينورسو", ألكسندر إيفانكو, والمبعوث الشخصي للأمين العام الاممي, ستافان دي ميستورا, بالإضافة إلى مسألة تمديد مهمة "المينورسو".

وتأتي مناقشات مجلس الامن الدولي في ظل استمرار الحرب بين جبهة البوليساريو والمغرب إثر خرق جيش الاحتلال المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار و استهداف مدنيين صحراويين عزل في نوفمبر 2020.

كما يلتئم المجلس بعد فترة وجيزة من جولة قام بها دي ميستورا الى المنطقة بداية شهر سبتمبر الفارط, أين استطاع لأول مرة الوصول إلى الاراضي المحتلة ولقاء ممثلين عن منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات إعلامية صحراوية التي قدمت له شهادات حية وتقارير مفصلة عن الجرائم التي ارتكبها المغرب, حتى يدرجها في تقريره.

بعدها توجه دي ميستورا إلى المغرب, قبل زيارة الجزائر وموريتانيا, باعتبار البلدين طرفين مراقبين في المسار الذي تقوده الأمم المتحدة.

 

 

 

 

آخر تعديل على الثلاثاء, 03 أكتوير 2023 17:13
كلـمات مفتـاحيــة :
مجلس الأمن الدولي يعقد أربع جلسات لمناقشة تطورات القضية الصحراوية خلال أكتوبر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 أكتوير 2023 17:07     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

23.10.03

انعقاد المنتدى الاقتصادي الجزائري - التونسي: انطلاقة جديدة للشراكة الثنائية

23.10.03

ضبط أزيد من 2 كلغ من الكوكايين وتفكيك شبكة دولية للهجرة غير الشرعية بوهران

23.10.03

المجلس الشعبي الوطني يشارك في الاجتماع ال 10 لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان…

23.10.03

الجزائر تقدم واجب العزاء للعراق إثر فاجعة الحريق التي ألمت به

23.10.03

افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري - التونسي

23.10.03

الوزير الأول يستقبل رئيس الحكومة التونسية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.10.02

جثمان المجاهد العميد المتقاعد حسين بن حديد يوارى الثرى بمقبرة بن عكنون 

23.10.02

عطاف يستقبل المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

23.10.02

وفد من المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماعات اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة

23.10.02

السيد ربيقة يؤكد حرص قطاعه على معالجة جميع مشاكل المجاهدين وذوي الحقوق

23.10.02

جلسة عمل بين لجنة الشؤون القانونية لمجلس الأمة ووفد عن هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية…

23.10.02

تثمين قرار رئيس الجمهورية برفع منحة الطلبة الجامعيين