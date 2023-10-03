الجيش الصحراوي يستهدف مواقع جنود الإحتلال بقطاع المحبس

تجهيز مصنع الإسمنت لمجمع جيكا بني صاف بمصفاة من آخر طراز -

بوغالي يثمن قرارات رئيس الجمهورية المتخذة خلال مجلس الوزراء الأخير -

إتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لمنطقة إفريقيا : شنقريحة يشرف على إفتتاح يوم كبار الشخصيات -

الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات تشارك في معرض أبو ظبي الدولي للبترول -

نفايات بحرية : طلبة جزائريون يطورون نظام كشف و جمع بواسطة الذكاء الإصطناعي -

رئيس الفاف في زيارة ميدانية إلى ملعب 5 جويلية، تحسبا للداربيات العاصمية -

شركات إعادة التأمين مدعوة للإنخراط في تمويل البنى التحتية في إفريقيا -

رابطة أبطال إفريقيا : شباب بلوزداد آخر المتأهلين إلى دور المجموعات -

نحو إعداد مخطط وطني للتكفل بالطرقات المهترئة بالمناطق النائية والولايات الجديدة -

فتح باب الترشح لدعم المشاريع السينمائية -

رابطة أبطال إفريقيا : فوز معنوي للاعبين -

رابطة أبطال إفريقيا : شباب بلوزداد يفوز على بور رانجرز 3-1 و يتأهل إلى دور المجموعات -

عطاف يستقبل المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية -

الديوان الوطني للحبوب يؤكد توفر كميات كافية من البقول الجافة والأرز على مستوى شبكته الوطنية للتوزيع -

وفد من المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماعات اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة -

نشر القوانين الأساسية لمستخدمي قطاع الصحة على أقصى تقدير نهاية السنة الجارية -

تنصيب رشيد حشيشي رئيسا مديرا عاما لمجمع سوناطراك -

مؤشرات مشجعة وقوية تظهر جليا أن قطاع السياحة يسجل تطورا ملموسا -

جثمان المجاهد العميد المتقاعد حسين بن حديد يوارى الثرى بمقبرة بن عكنون -