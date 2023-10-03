الجيش الصحراوي يستهدف مواقع جنود الإحتلال بقطاع المحبس

و نقلت وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) عن البيان, أن وحدات جيش التحرير الشعبي, استهدفت مواقع جنود الاحتلال المغربي بمنطقتي لعكد وأعكد أركان بقطاع المحبس.
و كانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي, قد ركزت هجماتها في وقت سابق من يوم الأحد, مستهدفة مواقع قوات الاحتلال المغربي بقطاع حوزة واوسرد,
وبمناطق بن زكة لكطيطيرة اربيب اسويلم كلب النص.
و "تتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي, مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي, التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار (الجدار الرملي)", يضيف ذات البيان.