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حزب سياسي برازيلي يدعو الى تقرير مصير الشعبين الصحراوي و الفلسطيني

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 أكتوير 2023 19:49     الفئـة : دولــي

برازيليا- صادق المشاركون في المؤتمر الوطني ال8 لحزب اشتراكية و حرية بالبرازيل, الذي انتهت اشغاله امس الاحد ببرازيليا, على لائحة يدعون فيها الى تقرير مصير الشعبين الصحراوي و الفلسطيني.

و تندرج الوثيقة المتعلقة بالجانب السياسي و الظرف الدولي, في اطار سلسلة من اللوائح التي صادق عليها 451 ممثلا  لحزب  اشتراكية و حرية, جاؤوا من 27 ولاية من البلاد للمشاركة في هذا الاجتماع الذي دام ثلاثة أيام.

في هذا الصدد, دعا الأعضاء المشاركون الى دعم "فعال" لحق تقرير مصير الشعوب سيما الفلسطيني و الصحراوي اللذين يكافحان من اجل الحرية و ضد العنصرية.

و تأتي هذه اللائحة تماشيا مع التزام الحزب البرازيلي من اجل القضية الصحراوية و دعوته للمجتمع الدولي من اجل توجيه الانظار نحو اخر مسار تصفية استعمار في افريقيا.

تجدر الاشارة, الى ان  المؤتمر الجهوي ال8 لحزب اشتراكية و حرية بالبرازيل الذي جرى مؤخرا بريو دي جانيرو, قد صادق على لائحة تعبر عن الدعم القوي لقضية الشعب الصحراوي مع المطالبة بأعمال ملموسة تندرج في اطار مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.

كما ابرزت اللائحة الحجج القانونية و السياسية الداعمة لضرورة الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, مع اعتبار تلك المبادئ اساسية للاستقرار و السلام و العدالة في شمال افريقيا.

كما عبر الحزب عن دعمه و تضامنه مع الكفاح المشروع للشعب الصحراوي من اجل حريته, و سيادته و استقلاله الوطني, بقيادة ممثله الشرعي, جبهة البوليساريو و حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

و نددت اللائحة ايضا باحتلال المغرب لإقليم الصحراء الغربية مطالبة بتحرير جميع السجناء السياسيين الصحراويين, مع دعوة الأمم المتحدة الى وضع حد للاحتلال العسكري في المنطقة.

و دعت في هذا السياق الى تنظيم استفتاء "عادل و منصف و غير منحاز" من اجل السماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير و الاستقلال.

كما اعرب المندوبون الحاضرون في المؤتمر الجهوي ال8 للحزب, عن ادانتهم للانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي يقترفها المغرب ضد السكان المدنيين الصحراويين, داعين الى التجسيد الفوري للآليات و الاجراءات الأممية من اجل حماية حقوق الانسان في الصحراء الغربية.

 

 

 

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حزب سياسي برازيلي يدعو الى تقرير مصير الشعبين الصحراوي و الفلسطيني
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 أكتوير 2023 19:49     الفئـة : دولــي   شارك

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