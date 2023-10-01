وفد من اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي يتنقل إلى نيويورك لتقديم عريضة بخصوص النزاع في الصحراء الغربية

الجزائر - تنقل وفد من اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي إلى نيويورك في إطار انعقاد الجمعية العامة الثامنة والسبعين (78) لهيئة الأمم المتحدة، بهدف تقديم عريضة أمام أعضاء اللجنة الرابعة المكلفة بالمسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار بخصوص النزاع في الصحراء الغربية، حسبما أشار إليه اليوم الأحد بيان للجنة.

وجاء في البيان أن "المندوبين الجزائريين سيرافعون من أجل التنظيم الفعلي والسريع لاستفتاء تقرير المصير لفائدة الشعب الصحراوي مثلما يوصي به و يقره القانون الدولي، ومثلما يصرح به في كل مرة مجلس أمن الأمم المتحدة".

و أضاف ذات المصدر أن "أعضاء اللجنة سيستنكرون المشروع الاستعماري لنظام المخزن في الصحراء الغربية والانتهاكات المتكررة لحقوق الانسان المقترفة في حق المدنيين الصحراويين العزل، وكذا نهب مواردهم الطبيعية والوضع المتدهور للسجناء السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، علاوة على التنديد بمختلف العراقيل التي تضعها المملكة المغربية أمام المسار السياسي الذي ترعاه منظمة الأمم المتحدة لأجل تسوية النزاع في الصحراء الغربية".

وبهذه المناسبة، "سيتطرق الوفد أيضا إلى انتهاك قوات الاحتلال المغربي لاتفاق وقف اطلاق النار بالصحراء الغربية، واستئناف النزاع المسلح بها، بما يترتب عن ذلك من زعزعة الاستقرار وغياب الأمن في المنطقة برمتها".

و قد التحق بوفد اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي مجموعة من البرلمانيين "وبذلك يتشكل الوفد الجزائري الذي يعرب عن تضامنه التام مع الكفاح العادل للشعب الصحراوي, و الذي يعكس موقف الجزائر الثابت المناهض لكل اشكال الاحتلال و الاستعمار", يضيف ذات البيان.

للتذكير ان اللجنة الرابعة ستشرع في نقاشها العام يوم غد الاثنين في اطار الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة, برئاسة الممثلة الدائمة لجنوب افريقيا لدى الامم المتحدة, ماتو جوييني.

و كانت اللجنة الرابعة قد صادقت يوم الخميس الفارط, على رزنامة و برنامج عملها للدورة ال78 للجمعية العامة الاممية, التي تعتزم تنظيم 27 جلسة موزعة بين 28 سبتمبر و 9 نوفمبر أي بزيادة جلسة واحدة عن السنة الماضية.

كما ستقوم اللجنة بدراسة المسائل الموضوعية التي ستقدم لها يوم الاثنين, تاريخ افتتاح نقاشها العام حول تصفية الاستعمار, منها المعلومات المتعلقة بالأراضي غير المستقلة و تطبيق الاعلان الخاص بمنح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة.

و قد تلقت حوالي 215 طلب سماع من مقدمي إلتماسات من الصحراء الغربية, و الجزر العذراء البريطانية و بولينيزيا الفرنسية و كاليدونيا الجديدة و الجزر العذراء الامريكية, حسب ما جاء في الموقع الالكتروني للأمم المتحدة.