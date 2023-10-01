إدانة عربية ودولية واسعة للهجوم الإرهابي في أنقرة

الجزائر - توالت ردود الفعل العربية والدولية المنددة بالهجوم الارهابي الذي استهدف اليوم الأحد مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية بالعاصمة أنقرة.

و أدانت الجزائر "بشدة" هذا الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن إصابة ضابطي شرطة أثناء تأديتهما لمهام الواجب الوطني, مؤكدة تضامنها الكامل مع تركيا.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية : "و إذ تدعو المولى جل جلاله أن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين, تؤكد الجزائر مجددا تضامنها الكامل مع تركيا الشقيقة جراء هذا الهجوم الإرهابي الغادر, داعية إلى ضرورة مواصلة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمجابهة الإرهاب بكافة صوره ووضع حد للممارسات التي تستهدف زعزعة استقرار الدول".

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من جانبها, أدانت فلسطين, في بيان للخارجية, الهجوم "بأشد العبارات", مؤكدة وقوفها مع تركيا وشعبها في مواجهة الإرهاب.

كما أعربت وزارة الخارجية السعودية, في بيان, عن "إدانة و استنكار المملكة الشديدين" و "رفضها لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف".

بدورها, أدانت قطر في بيان لوزارة الخارجية, بأشد العبارات الهجوم ذاته, مؤكدة "موقفها الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب", مشددة على "التضامن التام لقطر ووقوفها إلى جانب تركيا حكومة وشعبا في مواجهة الإرهاب, ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار".

من جانبه, أعرب أمير الكويت, الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح, في برقية بعث بها إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان, عن استنكاره و إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي في أنقرة.

في سياق متصل, أدانت مصر, في بيان للخارجية ب"أشد العبارات" الهجوم الإرهابي الذي وقع في أنقرة, مؤكدة "تضامنها الكامل مع دولة تركيا الشقيقة حكومة وشعبا".

من جهته, أدان الأردن هذا الهجوم الإرهابي, حيث اكدت وزارة الخارجية تضامن المملكة مع تركيا و رفضها و استنكارها التام لكافة أشكال العنف والإرهاب, مشددة على ثقتها ب"قدرة تركيا رئيسا وحكومة وشعبا على مواجهة الإرهاب والانتصار عليه" وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

منظمات وهيئات دولية وعربية تندد بالهجوم الارهابي

بدوره, رئيس الوزراء السويدي, أولف كريسترسون, أكد أن بلاده تدين الهجوم بشدة و أعرب عن التزامها بالتعاون طويل الأمد مع تركيا في مكافحة الإرهاب.

من جهته, أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي, أنطونيو تاجاني, عن قلقه بشأن الهجوم, و أعربت حكومته عن إدانتها الشديدة لجميع أشكال الإرهاب, معبرة عن تضامنها الكامل مع تركيا.

وعلى مستوى المنظمات والهيئات الدولية والعربية, أدانت جامعة الدول العربية الهجوم الإرهابي, حيث اكد المتحدث الرسمي باسم امينها العام, جمال رشدي, أن "هذا العمل الإرهابي, أيا كانت الجهة التي تقف وراءه, مدان ومرفوض", معربا عن "التضامن مع تركيا في مواجهة أي جماعة تتخذ من الإرهاب منهجا للعمل أو وسيلة لتحقيق أهداف سياسية".

من جهته, أعلن الاتحاد الأوروبي عن إدانته للهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة التركية أنقرة, بينما قال رئيس المجلس الأوروبي, شارل ميشيل, في بيان إنه "تأثر بشدة بالهجوم الإرهابي في أنقرة" الذي "أدانه بشدة".

كما أكد جوزيب بوريل, الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية, أن الاتحاد يدين الهجوم, و أعرب عن تضامنه مع تركيا, متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

للإشارة, أعلنت النيابة العامة في العاصمة التركية أنقرة, فتح تحقيق في الهجوم الإرهابي الذي وقع صباح اليوم أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية.

و اكد الرئيس التركي, رجب طيب أردوغان, أن العملية الإرهابية في العاصمة أنقرة تمثل "الأنفاس الأخيرة للإرهاب".

و كان وزير الداخلية التركي, علي يرلي قايا, قد أعلن في وقت سابق اليوم أن "هجوما إرهابيا وقع في حدود الساعة 30ر6 (توقيت غرينيتش), بالعاصمة أنقرة", لافتا إلى أن "إرهابيين اثنين وصلا بسيارة تجارية صغيرة إلى مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية, ونفذا هجوما".