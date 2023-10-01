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جنوب افريقيا وليسوتو تؤكدان دعمهما القوي للقضيتين الصحراوية والفلسطينية

  أدرج يـوم : الأحد, 01 أكتوير 2023 17:14     الفئـة : دولــي

بريتوريا - أكد رئيس جنوب افريقيا, ماتاميلا سيريل رامافوزا, ورئيس وزراء مملكة ليسوتو, صامويل نتسوكواني ماتيكاني, في بيان مشارك, دعم بلادهما القوي للقضيتين الصحراوية والفلسطينية.

ونشر البيان في ختام زيارة العمل التي قام بها صامويل نتسوكواني ماتيكاني إلى جنوب افريقيا, بمناسبة الانطلاق الرسمي للجنة الثنائية للجمهورية, في 28 سبتمبر المنصرم.

و أكد المسؤولان مجددا "دعمها الثابت لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير" و "التزامهما بدعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل إقامة دولة فلسطين" على حدود 1967.

يذكر أن سيريل رامافوزا و نتسوكواني ماتيكاني كانا قد رافعا مؤخرا خلال المناقشة العامة للدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك, عن حق تقرير مصير الشعبين الصحراوي والفلسطيني, وشددا على ضرورة أن يحظى ويتمتع الشعبان بحقهما الشرعي في الحرية والاستقلال.

وطالب رئيس دولة جنوب إفريقيا بالاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, والعمل من أجل إرساء السلام في الشرق الأوسط, وخاصة في فلسطين المحتلة.

و أضاف رامافوزا في كلمته قائلا: "نحن مدعوون إلى البقاء مخلصين للمبادئ التأسيسية للأمم المتحدة, من خلال الاعتراف بالحق غير القابل للتصرف لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير, وفقا للقرارات ذات الصلة", مشددا على أنه "طالما لاتزال أرض الفلسطينيين محتلة, ومادامت حقوقهم متجاهلة وكرامتهم منتهكة, سيظل السلام بعيد المنال".

بدوره, قال الوزير الأول لمملكة ليسوتو إنه "في الوقت الذي نواصل التفكير في المسائل والتحديات الأكثر إلحاحا التي يواجهها المجتمع الدولي اليوم, لا ينبغي علينا ان ننسى مصير الشعبين الصحراوي والفلسطيني اللذين يواصلان العيش تحت القمع".

وذكر بأن "الجمعية العامة ومجلس الامن قد اعترفا بحقهما في تقرير المصير والاستقلال", لافتا إلى أنه "على الصحراء  الغربية ان تقرر مصيرها والعيش في سلام الى جانب المملكة المغربية, كما أن حل المسألة الفلسطينية يكمن في تجسيد حل الدولتين (...)".

كلـمات مفتـاحيــة :
جنوب افريقيا وليسوتو تؤكدان دعمهما القوي للقضيتين الصحراوية والفلسطينية
  أدرج يـوم : الأحد, 01 أكتوير 2023 17:14     الفئـة : دولــي   شارك

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