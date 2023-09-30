جمعية صحراوية تستنكر إعتداء قوات الإحتلال المغربية على منزل ناشطة حقوقية

العيون المحتلة - إستنكرت الجمعية الصحراوية لضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، إعتداء قوات الإحتلال المغربية على منزل المدافعة عن حقوق الإنسان والمعتقلة السياسية السابقة محفوظة بمبا لفقير، داعية لضرورة فتح الجزء المحتل من الإقليم للمنظمات الحقوقية والصحفيين لنقل معاناة الشعب الصحراوي.



و نقلت وكالة الأنباء الصحراوية (وأص), يوم السبت, بيان الجمعية الصحراوية التي نددت فيه بمحاولة قوات الاحتلال المغربي اقتحام منزل محفوظة لفقير, بعد حصاره وتطويقه من جميع الأزقة المؤدية إليه, طوال يوم الخميس, قبل تنفيذ هجومها الوحشي على الساعة السادسة من فجر الجمعة.



و أبرزت الجمعية الحقوقية أنه تم خلال هذا الاعتداء, "استخدام الحجارة والقنينات الزجاجية لرشق باب المنزل ونوافذه الخارجية, بهدف إثارة الهلع وترهيب العائلة والجيران, وبث الذعر والرعب في نفوس الأطفال".



و قد نتج عن هذا الاعتداء السافر, تضيف الجمعية, "عدة خسائر مادية ومصادرة كاميرات المراقبة المنزلية للمرة الثانية, باعتبارها دليلا يوثق جرائم الاحتلال المستمرة".

وعليه, أدانت الجمعية ما تقوم به السلطات المغربية ضد محفوظة لفقير وزوجها لحبيب بوتنكيزة من انتهاكات تستهدف باستمرار المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والنشطاء الإعلاميين والمدنيين الصحراويين المطالبين سلميا بحق تقرير مصير الشعب الصحراوي وحريته و استقلاله.



و طالب البيان, الأمم المتحدة بالضغط على المغرب لفتح المنطقة أمام المراقبين الدوليين والصحافة, وتوسيع صلاحيات بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها, لوضع حد لمعاناة الشعب الصحراوي.