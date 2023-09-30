وحدات الجيش الصحراوي تستهدف مواقع تخندق جنود الاحتلال بقطاع المحبس

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة),- استهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي, مواقع قوات الاحتلال المغربية بقطاع المحبس, حسب ما ذكرت وزارة الدفاع الصحراوية, أمس الجمعة, في بيانها العسكري رقم 883.

وأوضح البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص), بأن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي, استهدفت مواقع تخندق جنود الاحتلال بمنطقة أبيرات تنوشاد, بقطاع المحبس.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي, قد ركزت هجماتها أول أمس الخميس, على مواقع تمركز قوات العدو بقطاعي أمكالا والمحبس, مستهدفة مناطق أمكلي الدشرة وأكرارة الفرسيك.

و"تتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي, مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي, التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار (الجدار الرملي)", يضيف ذات البيان.