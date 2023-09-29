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فيضانات ليبيا: انتشال 344 جثة من طرف فرق الحماية المدنية الجزائرية بدرنة

  أدرج يـوم : الجمعة, 29 سبتمبر 2023 12:55     الفئـة : دولــي
فيضانات ليبيا: انتشال 344 جثة من طرف فرق الحماية المدنية الجزائرية بدرنة

الجزائر - تمكنت فرق الحماية المدنية, أمس الخميس, من انتشال جثة واحدة جديدة من سواحل مدينة درنة الليبية, ليبلغ بذلك عدد الجثث المنتشلة منذ انطلاق مهمتهم التضامنية إثر الفيضانات المدمرة التي ضربت هذا البلد مؤخرا, 344 جثة, وفق ما أورده بيان لذات المصالح.

وحسب المصدر فإن "العمل متواصل, بالتنسيق مع السلطات الليبية و فرق إنقاذ من بلدان أخرى, من خلال اجتماع تنسيقي يومي, لتقييم خطة التدخل".

 

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فيضانات ليبيا: انتشال 344 جثة من طرف فرق الحماية المدنية الجزائرية بدرنة
  أدرج يـوم : الجمعة, 29 سبتمبر 2023 12:55     الفئـة : دولــي   شارك

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