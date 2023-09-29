فيضانات ليبيا: انتشال 344 جثة من طرف فرق الحماية المدنية الجزائرية بدرنة

الجزائر - تمكنت فرق الحماية المدنية, أمس الخميس, من انتشال جثة واحدة جديدة من سواحل مدينة درنة الليبية, ليبلغ بذلك عدد الجثث المنتشلة منذ انطلاق مهمتهم التضامنية إثر الفيضانات المدمرة التي ضربت هذا البلد مؤخرا, 344 جثة, وفق ما أورده بيان لذات المصالح.