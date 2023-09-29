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وحدات الجيش الصحراوي تستهدف تخندقات جنود الاحتلال المغربي بقطاعي أمكالا والمحبس

  أدرج يـوم : الجمعة, 29 سبتمبر 2023 08:55     الفئـة : دولــي
وحدات الجيش الصحراوي تستهدف تخندقات جنود الاحتلال المغربي بقطاعي أمكالا والمحبس

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - استهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي, مواقع قوات الاحتلال المغربي بقطاعي امكالا والمحبس, مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات, وفق ما أفاد به البيان العسكري رقم 882 الصادر أمس الخميس عن وزارة الدفاع الصحراوية.

و أوضح البيان الذي أوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص) بأن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت تخندقات جنود الاحتلال المغربي بمنطقة أمكلي الدشرة بقطاع امكالا.

كما استهدفت تشكيلات متقدمة من الجيش الصحراوي تخندقات جنود الاحتلال بمنطقة أكرارة الفرسيك بقطاع المحبس, حسب البيان.

وكانت مفارز متقدمة من عناصر جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها أول أمس الاربعاء على مواقع قوات الاحتلال المغربي بقطاعي اوسرد والمحبس وبمناطق اعكد ركان و مقر القيادة العامة لقوات الاحتلال باوسرد.

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي " تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار" (الجدار الرملي), حسب بيان الوزارة.

آخر تعديل على الجمعة, 29 سبتمبر 2023 10:34
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وحدات الجيش الصحراوي تستهدف تخندقات جنود الاحتلال المغربي بقطاعي أمكالا والمحبس
  أدرج يـوم : الجمعة, 29 سبتمبر 2023 08:55     الفئـة : دولــي   شارك

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