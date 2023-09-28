البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد : تمويلات بقيمة 40 مليار دولار لتطوير التجارة والاستثمار في القارة

الجزائر - أكدت نائبة رئيس البنك الافريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، السيدة كانايو أواني، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن هيئتها المالية قد وضعت خطة عمل تشمل تمويلات بقيمة 40 مليار دولار من أجل تطوير التجارة والاستثمار في افريقيا في الفترة الممتدة من 2022 الى 2026.

وأوضحت السيدة أواني، في تصريح صحفي على هامش لقاء الجزائر الترويجي رفيع المستوى للمعرض الإفريقي البيني لسنة 2023، المرتقب شهر نوفمبر المقبل بمصر، أن قيمة التمويلات التي قام بها البنك خلال الفترة 2021/2017, في ذات الاطار, قدرت ب 20 مليار دولار.

وبخصوص الدخول الفعلي لمنطقة التبادل الحر القارية الافريقية (زليكاف) حيز النشاط، اعتبرت السيدة أواني أنه "سيتم تدريجيا عن طريق مبادرات الفاعلين الاقتصاديين الافريقيين"، مشيرة الى أن "الحكومات الافريقية تحاول احراز تقدم في الجوانب التنظيمية لزليكاف، لكن المبادرات يجب أن تأتي من طرف الفاعلين الاقتصادين والشركات الافريقية من أجل التعامل تجاريا واقتصاديا مع الأفارقة وليس مع الأجانب".

وأشارت المسؤولة إلى أن منطقة "زليكاف" تواجه العديد من "التحديات" تسببت في تباطؤ دخولها الفعلي حيز النشاط، على غرار ضعف الاندماج المالي القاري، نقص البنية التحتية للنقل وكذا غياب المعلومات والاحصائيات الاقتصادية، مبرزة أنه "حان الوقت لتحسيس الفاعلين الاقتصاديين الأفارقة بضرورة الرفع من حجم التبادل الافريقي-الافريقي".

وأضافت المسؤولة أن "أفريكسيم بنك" أطلق عدة منصات وتطبيقات تهدف إلى جمع المعلومة الاقتصادية على المستوى الافريقي من شأنها تسهيل التواصل بين المتعاملين الأفارقة وحتى بين دول القارة.

وبخصوص مبادرة الجزائر لإنجاز مشاريع تنموية في إفريقيا عن طريق الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن و التنمية، والتي رصدت لها الدولة غلافا ماليا قدره مليار دولار، أكدت السيدة أواني استعداد بنكها للمساهمة في رفع التبادلات واستثمارات الجزائر في إفريقيا، مشيرة إلى أن الطريق العابر للصحراء الرابط بين الجزائر ونيجيريا سيسهل ويشجع التبادلات بين الدول الافريقية بشكل كبير.

من جهته، رحب سفير مصر بالجزائر، مختار وريده، في كلمته، بمشاركة الجزائر في الطبعة الثالثة للمعرض الإفريقي البيني لسنة 2023 المزمع تنظيمه بالقاهرة شهر نوفمبر القادم، مبرزا أن التبادل التجاري بين الجزائر ومصر في "ازدياد متواصل، ويتم العمل سويا للرفع من الاستثمارات المشتركة".

كما كشف السفير أن بلاده تسعى لفتح خط بحري يربط مدينتي الاسكندرية وعنابة وزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين لتلبية حاجات رجال الأعمال والشركات.

جدير بالذكر أن وزير النقل، يوسف شرفة، كان قد أشرف، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على اطلاق اللقاء الترويجي للمعرض الإفريقي البيني لسنة 2023 بمصر.

وستستضيف العاصمة المصرية الطبعة الثالثة للمعرض الإفريقي البيني من 9 إلى 15 نوفمبر القادم، والذي سيشارك فيه أكثر من 1600 ألف عارض من 75 دولة وأكثر من 35 ألف زائر بقيمة صفقات مرتقبة تصل إلى أكثر من 43 مليار دولار.