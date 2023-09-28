قوات أمن المخزن تهاجم منزل الحقوقية الصحراوية بمبا لفقير

وذكرت الوكالة, أن محفوظة بمبا لفقير, أكدت في تسجيلات صوتية أن "التضييق عليها وعائلتها من قبل جلادين تابعين لأمن الاحتلال, والاعتداء عليها بشكل يومي, وتعرضها للممارسات الحاطة من الكرامة, والاعتداء اللفظي والتهديد والتحرش والهجوم المتكرر على المنزل في أوقات متأخرة من الليل, لن يثنيها على مواصلة معركتها النضالية حتى جلاء الاحتلال وتحقيق النصر الحتمي".

ويشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها المناضلة الصحراوية محفوظة بمبا لفقير, إلى الاعتداء من قبل قوات القمع المخزنية, التي تمارس حصارا بوليسيا خانقا على المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.