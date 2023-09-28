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قوات أمن المخزن تهاجم منزل الحقوقية الصحراوية بمبا لفقير

  أدرج يـوم : الخميس, 28 سبتمبر 2023 14:26     الفئـة : دولــي
قوات أمن المخزن تهاجم منزل الحقوقية الصحراوية بمبا لفقير

العيون المحتلة- هاجمت قوات أمن الاحتلال المغربي, فجر اليوم الخميس, منزل المناضلة الحقوقية الصحراوية, المعتقلة السياسية السابقة, محفوظة بمبا لفقير, حسبما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية (واص).

وذكرت الوكالة, أن محفوظة بمبا لفقير, أكدت في تسجيلات صوتية أن "التضييق عليها وعائلتها من قبل جلادين تابعين لأمن الاحتلال, والاعتداء عليها  بشكل يومي, وتعرضها للممارسات الحاطة من الكرامة, والاعتداء اللفظي والتهديد والتحرش والهجوم المتكرر على المنزل في أوقات متأخرة من الليل, لن يثنيها على مواصلة معركتها النضالية حتى جلاء الاحتلال وتحقيق النصر الحتمي".

ويشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها المناضلة الصحراوية محفوظة بمبا لفقير, إلى الاعتداء من قبل قوات القمع المخزنية, التي تمارس حصارا بوليسيا خانقا على المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.

آخر تعديل على الخميس, 28 سبتمبر 2023 14:52
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قوات أمن المخزن تهاجم منزل الحقوقية الصحراوية بمبا لفقير
  أدرج يـوم : الخميس, 28 سبتمبر 2023 14:26     الفئـة : دولــي   شارك

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