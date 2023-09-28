كوبا تجدد دعمها لكفاح الشعب الصحراوي المشروع

نيويورك - جدد وزير العلاقات الخارجية لجمهورية كوبا, برونو رودريغيث بارييا, تضامن بلاده القوي مع الجمهورية الصحراوية ودعمها المبدئي لكفاح الشعب الصحراوي المشروع من أجل الحرية والاستقلال, حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص).

وأشاد الوزير الكوبي, خلال اللقاء الذي جمعه بوزير الشؤون الخارجية الصحراوي, محمد سيداتي - على هامش أعمال الدورة العادية الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة - بمواقف الدعم والمؤازرة التي لطالما عبرت عنها الجمهورية الصحراوية في دعم كوبا, حيث يرتبط الشعبان الكوبي والصحراوي بصلات وطيدة من الكفاح المشترك, يضيف ذات المصدر.

ووفقا للوكالة, فقد ناقش الوزيران خلال اللقاء, سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في عدة مجالات, كما تم التطرق إلى آخر مستجدات القضية الصحراوية وتبادل وجهات النظر بخصوص قضايا أخرى ذات الاهتمام المشترك.