Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كوبا تجدد دعمها لكفاح الشعب الصحراوي المشروع

  أدرج يـوم : الخميس, 28 سبتمبر 2023 10:17     الفئـة : دولــي
كوبا تجدد دعمها لكفاح الشعب الصحراوي المشروع

نيويورك - جدد وزير العلاقات الخارجية لجمهورية كوبا, برونو رودريغيث بارييا, تضامن بلاده القوي مع الجمهورية الصحراوية ودعمها المبدئي لكفاح الشعب الصحراوي المشروع من أجل الحرية والاستقلال, حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص).

وأشاد الوزير الكوبي, خلال اللقاء الذي جمعه بوزير الشؤون الخارجية الصحراوي, محمد سيداتي - على هامش أعمال الدورة العادية الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة - بمواقف الدعم والمؤازرة التي لطالما عبرت عنها الجمهورية الصحراوية في دعم كوبا, حيث يرتبط الشعبان الكوبي والصحراوي بصلات وطيدة من الكفاح المشترك, يضيف ذات المصدر.

ووفقا للوكالة, فقد ناقش الوزيران خلال اللقاء, سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في عدة مجالات, كما تم التطرق إلى آخر مستجدات القضية الصحراوية وتبادل وجهات النظر بخصوص قضايا أخرى ذات الاهتمام المشترك.

 

آخر تعديل على الخميس, 28 سبتمبر 2023 10:21
كلـمات مفتـاحيــة :
كوبا تجدد دعمها لكفاح الشعب الصحراوي المشروع
  أدرج يـوم : الخميس, 28 سبتمبر 2023 10:17     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

23.09.28

تعليم عالي: سياسة تشاركية لجعل الجامعة الجزائرية قاطرة للتنمية الاقتصادية

23.09.28

الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات تنظم لقاء مع الشركات البترولية الناشطة في الجزائر

23.09.28

ذكرى المولد النبوي الشريف : كريكو تشرف على احتفالية لفائدة المقيمين بدور المسنين

23.09.28

كوبا تجدد دعمها لكفاح الشعب الصحراوي المشروع

23.09.28

وزير الشؤون الدينية والأوقاف يشرف على الاحتفال الرسمي بالمولد النبوي

23.09.28

صدور المرسوم الرئاسي المتعلق بإعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية في الجريدة الرسمية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.09.26

كأس إفريقيا للأمم 2025/2027: "الفاف" تكشف عن سبب سحب ترشح الجزائر من تنظيم المنافسة…

23.09.27

ردا على ممثل المغرب المثير للسخرية، الجزائر تجدد دعمها للقضية الصحراوية في الأمم المتحدة

23.09.26

ترقب وضع حيز الخدمة لحوالي عشرة مشاريع خاصة بالمواد غير الحديدية

23.09.26

إجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني

23.09.26

الجزائر تسحب رسميا ملف ترشحها لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025 و 2027

23.09.26

سوناطراك : حكار في زيارة تفقدية إلى مصفاة "أوغيستا" بإيطاليا