الجيش الصحراوي يستهدف مواقع قوات الاحتلال المغربي بقطاعي المحبس واوسرد

ونقلت وكالة الانباء الصحراوية (وأص), عن البيان, أنه تم استهداف مقر القيادة العامة لقوات الاحتلال المغربي بقطاع اوسرد ومواقع القوات المغربية بمنطقة اعكد اركان بقطاع المحبس.
وكانت مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي قد ركزت هجماتها, أمس الثلاثاء, مستهدفة مواقع القوات المغربية بقطاعي اوسرد والمحبس وبمناطق روس السبطي ولعكد واعكد اركان.
واشارت الوزارة الصحراوية الى ان هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تتوالى مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.