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الجيش الصحراوي يستهدف مواقع قوات الاحتلال المغربي بقطاعي المحبس واوسرد

  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 سبتمبر 2023 20:58     الفئـة : دولــي
الجيش الصحراوي يستهدف مواقع قوات الاحتلال المغربي بقطاعي المحبس واوسرد

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة)- استهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مواقع قوات الاحتلال المغربي بقطاعي المحبس واوسرد, حسب ما جاء في البيان العسكري رقم 881 الصادر اليوم الاربعاء عن وزارة الدفاع الصحراوية.

ونقلت وكالة الانباء الصحراوية (وأص), عن البيان, أنه تم استهداف مقر القيادة العامة لقوات الاحتلال المغربي بقطاع اوسرد ومواقع القوات المغربية بمنطقة اعكد اركان بقطاع المحبس.

وكانت مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي قد ركزت هجماتها, أمس الثلاثاء, مستهدفة مواقع القوات المغربية بقطاعي اوسرد والمحبس وبمناطق روس السبطي ولعكد واعكد اركان.

واشارت الوزارة الصحراوية الى ان هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تتوالى مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.

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الجيش الصحراوي يستهدف مواقع قوات الاحتلال المغربي بقطاعي المحبس واوسرد
  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 سبتمبر 2023 20:58     الفئـة : دولــي   شارك

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