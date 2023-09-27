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مجلس الأمن الدولي : مبعوث أممي يطالب بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الصهيونية الإستيطانية في فلسطين

  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 سبتمبر 2023 18:07     الفئـة : دولــي

نيويورك - طالب مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، الكيان الصهيوني بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الإستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، و إحترام كافة إلتزاماته القانونية بهذا الشأن.


جاء ذلك خلال اجتماع يعقد اليوم الأربعاء لمجلس الامن الدولي حول الوضع في الشرق الاوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.


و قال المسؤول الأممي في احاطة امام المجلس عبر دائرة اتصال بالفيديو من القدس المحتلة, أن الأنشطة الاستيطانية مازالت مستمرة, مشيرا إلى خطط بناء 6300 وحدة سكنية في الضفة الغربية, بما في ذلك إضفاء الصفة القانونية بأثر رجعي بموجب القانون الصهيوني على 3 بؤر استيطانية قرب مستوطنة عيلي, مضيفا أن "أعمال هدم ومصادرة المنشآت الفلسطينية مستمرة بأنحاء الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".


و تُعزى تلك الأعمال إلى عدم الحصول على تصاريح للبناء, وهو أمر يكاد يكون حصول الفلسطينيين عليه مستحيلا وفقا للمسؤول الأممي.

 

 

آخر تعديل على الأربعاء, 27 سبتمبر 2023 18:22
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مجلس الأمن الدولي : مبعوث أممي يطالب بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الصهيونية الإستيطانية في فلسطين
  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 سبتمبر 2023 18:07     الفئـة : دولــي   شارك

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