Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مجلس الأمن الدولي: جلسة إحاطة حول تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 سبتمبر 2023 13:14     الفئـة : دولــي
مجلس الأمن الدولي: جلسة إحاطة حول تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة

نيويورك (الأمم المتحدة) - يعقد مجلس الأمن الدولي, اليوم الأربعاء, جلسته الشهرية, حول تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة, حيث سيقدم المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط, تور وينيسلاند, إحاطة حول الموضوع.

ويتوقع أن يقدم وينسلاند, تقريرا شفهيا عن تنفيذ القرار 2334, المؤرخ في 23 ديسمبر 2016. وسيغطي التطورات منذ تقريره الأخير بتاريخ 21 يونيو.

وفي القرار 2334, المؤرخ في 23 ديسمبر 2016, ذكر مجلس الأمن أن المستوطنات الصهيونية تشكل "انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي" وطالب بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية.

ومن المنتظر في اجتماع اليوم, أن يشير وينسلاند إلى أن الخطوات التي يعتمدها الكيان الصهيوني لتوسيع مستوطناته غير الشرعية والتي استمرت خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

ومن المتوقع أيضا, أن يقدم تحديثا حول العدوان الصهيوني في الضفة الغربية وغزة, فحسب تقرير حماية المدنيين الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في 26 سبتمبر والذي يغطي الفترة من 5 إلى 18 سبتمبر, أعدمت قوات الاحتلال 184 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

كما ينتظر أن يؤكد أعضاء المجلس, على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس والامتناع عن الاستفزازات والتحريض والخطابات التحريضية.

وقد يعرب الأعضاء أيضا عن قلقهم إزاء النقص في تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

 

 

كلـمات مفتـاحيــة :
مجلس الأمن الدولي: جلسة إحاطة حول تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 27 سبتمبر 2023 13:14     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

23.09.27

الرابطة الثانية هواة 2023- 2024: انطلاق موسم جديد معقد بالنسبة للأندية

23.09.27

إحباط محاولات إدخال أزيد من 8 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب خلال أسبوع

23.09.27

مجلس الأمن الدولي: جلسة إحاطة حول تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة

23.09.27

المغير: المولد النبوي مناسبة لإحياء الموروث الثقافي وتعزيز أواصر التضامن في المجتمع

23.09.27

المعهد الوطني للصحة العمومية ينظم يوما إعلاميا إحياء لليوم العالمي لمكافحة داء الكلب

23.09.27

جانت: عادات وتقاليد راسخة لإحياء ذكرى مولد خير الأنام

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.09.26

ترقب وضع حيز الخدمة لحوالي عشرة مشاريع خاصة بالمواد غير الحديدية

23.09.26

إجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني

23.09.26

الجزائر تسحب رسميا ملف ترشحها لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025 و 2027

23.09.26

إتلاف أزيد من 4 أطنان من المخدرات تم حجزها على المستوى الوطني

23.09.26

حوادث الطرقات: وفاة 39 شخصا وإصابة 1458 آخرين في ظرف أسبوع

23.09.26

سوناطراك : حكار في زيارة تفقدية إلى مصفاة "أوغيستا" بإيطاليا