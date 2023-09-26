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الجيش الصحراوي يستهدف مواقع قوات الاحتلال المغربي بقطاع المحبس

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 سبتمبر 2023 20:04     الفئـة : دولــي
الجيش الصحراوي يستهدف مواقع قوات الاحتلال المغربي بقطاع المحبس

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - استهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مواقع قوات الاحتلال المغربي بقطاع المحبس, حسب ما جاء في البيان العسكري رقم 880 الصادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وذكرت وكالة الانباء الصحراوية (وأص), نقلا عن البيان, أنه تم استهداف مواقع الاحتلال بمناطق روس السبطي, لعكد و اعكد اركان , بقطاع المحبس.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي ركزت هجماتها, أمس الاثنين, مستهدفة مواقع القوات المغربية بقطاعات السمارة, حوزة ,المحبس وبمناطق اودي الصفا جنوب السمارة ,روس ديرت, روس اربيب الكاعة, فدرة العش وروس السبطي.

واشارت الوزارة الصحراوية, في بيانها, الى ان هجمات الجيش الصحراوي تتوالى مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.

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الجيش الصحراوي يستهدف مواقع قوات الاحتلال المغربي بقطاع المحبس
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 سبتمبر 2023 20:04     الفئـة : دولــي   شارك

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