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فيضانات ليبيا: انتشال 307 جثة من طرف فرق الحماية المدنية الجزائرية بمدينة درنة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 سبتمبر 2023 16:33     الفئـة : دولــي
فيضانات ليبيا: انتشال 307 جثة من طرف فرق الحماية المدنية الجزائرية بمدينة درنة

الجزائر - تمكن فريقا الإنقاذ التابعين للحماية المدنية الجزائرية المتواجدين بمدينة درنة الليبية, من انتشال 307 جثة إلى غاية أمس الاثنين, وذلك في إطار المهمة التضامنية إثر الفيضانات التي ضربت هذا البلد, حسب ما أكده ل/وأج, رئيس مكتب الإعلام والتوجيه بالمديرية العامة للحماية المدنية, النقيب نسيم برناوي.

وأوضح النقيب برناوي في ذات الإطار, أن "فريق الإنقاذ الأول تمكن من انتشال 198 ضحية, فيما تمكن الفريق الثاني الذي وصل إلى مدينة درنة في 21 سبتمبر الجاري, بدوره من انتشال 109 ضحية أخرى ليبلغ المجموع 307 ضحية".

وأشار إلى أن "فرقة الغطاسين المكونة من أزيد من 25 عنصر, تمكنت من انتشال العدد الأكبر من الضحايا في عرض البحر و المناطق الصخرية التي كانت تضم أكبر عدد من ضحايا هذه الكارثة الطبيعية".

وأضاف في ذات الإطار, أن "العمل متواصل, حيث يعمل الفريقان الجزائريان بالتنسيق مع فرق إنقاذ بلدان أخرى, سيما السلطات الليبية, من خلال اجتماع تنسيقي يومي, لتقييم خطة التدخل".

وأشار كذلك إلى أن "فريقي الانقاذ التابعين للحماية المدنية الجزائرية تلقيا تهاني وتشجيعات السلطات اللبيبة والشعب الليبي نظير الجهود الكبيرة التي يبذلونها في عمليات البحث و الإنقاذ".

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فيضانات ليبيا: انتشال 307 جثة من طرف فرق الحماية المدنية الجزائرية بمدينة درنة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 سبتمبر 2023 16:33     الفئـة : دولــي   شارك

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