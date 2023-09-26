ناميبيا تؤكد دعمها المبدئي لكفاح الشعب الصحراوي المشروع

وشددت ناندي-ندايتواه خلال اللقاء الذي جمعها بعضو الأمانة الوطنية وزير الشؤون الخارجية الصحراوي أحمد سيداتي - على هامش أعمال الدورة ال 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة - على أن ناميبيا عانت هي الأخرى من حرمان شعبها من حقه في الحرية وبالتالي فموقفها الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والحرية, موقف ثابت ويحظى بإجماع كل القوى السياسية في البلاد.
وخلال اللقاء, ناقش الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين, كما تم التطرق إلى آخر مستجدات القضية الوطنية وتبادل وجهات النظر بخصوص قضايا أخرى ذات الاهتمام المشترك إفريقيا ودوليا.