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ناميبيا تؤكد دعمها المبدئي لكفاح الشعب الصحراوي المشروع

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 سبتمبر 2023 10:26     الفئـة : دولــي
ناميبيا تؤكد دعمها المبدئي لكفاح الشعب الصحراوي المشروع

نيويورك - أكدت نائب رئيس الوزراء ووزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية ناميبيا, نيتومبو ناندي-ندايتواه, دعم بلادها لكفاح الشعب الصحراوي المشروع, حسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص), اليوم الثلاثاء.

وشددت ناندي-ندايتواه خلال اللقاء الذي جمعها بعضو الأمانة الوطنية وزير الشؤون الخارجية الصحراوي أحمد سيداتي - على هامش أعمال الدورة ال  78 للجمعية العامة للأمم المتحدة - على أن ناميبيا عانت هي الأخرى من حرمان شعبها من حقه في الحرية وبالتالي فموقفها الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والحرية, موقف ثابت ويحظى بإجماع كل القوى السياسية في البلاد.

وخلال اللقاء, ناقش الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين, كما تم التطرق إلى آخر مستجدات القضية الوطنية وتبادل وجهات النظر بخصوص قضايا أخرى ذات الاهتمام المشترك إفريقيا ودوليا.

آخر تعديل على الثلاثاء, 26 سبتمبر 2023 11:35
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ناميبيا تؤكد دعمها المبدئي لكفاح الشعب الصحراوي المشروع
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 سبتمبر 2023 10:26     الفئـة : دولــي   شارك

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