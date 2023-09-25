Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجيش الصحراوي يقصف تخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاعات السمارة, حوزة والمحبس

  أدرج يـوم : الإثنين, 25 سبتمبر 2023 19:24     الفئـة : دولــي
الجيش الصحراوي يقصف تخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاعات السمارة, حوزة والمحبس

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة)- استهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي, مواقع قوات الاحتلال المغربي بقطاعات السمارة وحوزة والمحبس, حسب ما جاء في البيان العسكري رقم 879 الصادر اليوم الاثنين عن وزارة الدفاع الصحراوية.

ونقلت وكالة الانباء الصحراوية (وأص) عن البيان أن الجيش الصحراوي استهدف مقر لواء قوات الاحتلال السادس شمال منطقة أودي الصفا بقطاع السمارة وكذا أسراب دبابات قوات الاحتلال جنوب السمارة, وبمنطقة روس ديرت ونقطة إنذار القوات المغربية الواحدة والأربعين بمنطقة روس أربيب الكاعة وأخرى بمنطقة فدرة العش بقطاع حوزة.

كما أكد البيان أن وحدات جيش التحرير الشعبي نفذت هجوما ضد قوات الاحتلال المغربي بمنطقة روس السبطي بقطاع المحبس.

وكانت مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي قد ركزت هجماتها, أمس الأحد, ضد مواقع القوات المغربية بقطاعي حوزة والمحبس وبمناطق بن زكة, تركانت, لكطيطيرة وأكرارة الفرسيك.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجيش الصحراوي يقصف تخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاعات السمارة, حوزة والمحبس
  أدرج يـوم : الإثنين, 25 سبتمبر 2023 19:24     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

23.09.25

الوزير الأول يستقبل سفير موريتانيا بالجزائر

23.09.25

الجيش الصحراوي يقصف تخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاعات السمارة, حوزة والمحبس

23.09.25

صيد بحري : بداني يبحث مع سفير كوريا الجنوبية سبل تعزيز التعاون الثنائي

23.09.25

حماد يؤكد على "ضرورة إنجاز توسعة لمشروع إنجاز ملعب لكرة القدم ببوسعادة"

23.09.25

البطولة الافريقية- 2023 للكانوي كياك : نيجيريا تحتضن المنافسة اواخر نوفمبر المقبل

23.09.25

ظهور مرض النزف الوبائي بفرنسا : مرض حيواني لا يسبب أية عدوى للإنسان

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.09.23

بنك الجزائر : المصادقة على نص تنظيمي يسير مكاتب الصرف

23.09.22

قطاع الصحة يعجل في تطبيق الرقمنة باعتبارها "قيمة مضافة" من اجل نجاعة التسيير

23.09.22

البنية التحتية للاتصالات: الجزائر تسجل قفزات نوعية خلال السنوات الأخيرة

23.09.20

تدشين "بنك الاتحاد الجزائري" بموريتانيا، أول بنك جزائري بالخارج

23.09.22

الصحراء الغربية: سانشيز ينقلب على المخزن ويؤكد دعم إسبانيا لحل سياسي "مقبول من الطرفين" 

23.09.18

فيضانات ليبيا: انتشال 126 جثة من طرف فرق الحماية المدنية الجزائرية بمدينة درنة