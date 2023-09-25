الجيش الصحراوي يقصف تخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاعات السمارة, حوزة والمحبس

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة)- استهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي, مواقع قوات الاحتلال المغربي بقطاعات السمارة وحوزة والمحبس, حسب ما جاء في البيان العسكري رقم 879 الصادر اليوم الاثنين عن وزارة الدفاع الصحراوية.

ونقلت وكالة الانباء الصحراوية (وأص) عن البيان أن الجيش الصحراوي استهدف مقر لواء قوات الاحتلال السادس شمال منطقة أودي الصفا بقطاع السمارة وكذا أسراب دبابات قوات الاحتلال جنوب السمارة, وبمنطقة روس ديرت ونقطة إنذار القوات المغربية الواحدة والأربعين بمنطقة روس أربيب الكاعة وأخرى بمنطقة فدرة العش بقطاع حوزة.

كما أكد البيان أن وحدات جيش التحرير الشعبي نفذت هجوما ضد قوات الاحتلال المغربي بمنطقة روس السبطي بقطاع المحبس.

وكانت مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي قد ركزت هجماتها, أمس الأحد, ضد مواقع القوات المغربية بقطاعي حوزة والمحبس وبمناطق بن زكة, تركانت, لكطيطيرة وأكرارة الفرسيك.