وحدات الجيش الصحراوي تستهدف تخندقات جنود الاحتلال المغربي بقطاعي حوزة والمحبس

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - نفدت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي, هجومات جديدة, ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاعي حوزة والمحبس, حسب ما ذكرت وزارة الدفاع الصحراوية, أمس الأحد, في بيانها العسكري رقم 878.

وأوضح البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص), أن "مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي, استهدفت تخندقات جنود الاحتلال بمناطق بن زكة, تاركانت و لكطيطيرة بقطاع حوزة".

وأضاف ذات البيان, أن "تشكيلات متقدمة من الجيش الصحراوي استهدفت تخندقات جنود الاحتلال بمنطقة اكرارة الفرسيك بقطاع المحبس".

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق, مستهدفة مواقع قوات الاحتلال المغربي بقطاعات السمارة المحبس و أوسرد وبمناطق خنكة حورية أودي الصفا ولعكد واميطيرات لمخينزة وروس أودي ام اركبة وغرب كلب الشك.

و"تتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي, مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي, التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار (الجدار الرملي)", يضيف ذات البيان.