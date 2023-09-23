Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الوزير الأول لمملكة ليسوتو يدافع عن حق تقرير مصير الشعبين الصحراوي و الفلسطيني

  أدرج يـوم : السبت, 23 سبتمبر 2023 18:08     الفئـة : دولــي

نيويورك  (الأمم المتحدة) - دافع الوزير الأول لمملكة ليسوتو, سامويل نتسوكوان ماتيكان, امس الجمعة بنيويورك, عن حق تقرير مصير و استقلال الشعبين الصحراوي و الفلسطيني.

و صرح السيد ماتيكان في خطابه بمناسبة الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة, انه "في الوقت الذي نواصل التفكير في المسائل و التحديات الأكثر الحاحا التي يواجهها المجتمع الدولي اليوم, لا ينبغي علينا ان ننسى مصير الشعبين الصحراوي و الفلسطيني الذين يواصلان العيش تحت القمع".

و ذكر في هذا الصدد, "بان الجمعية العامة و مجلس الامن قد اعترفا بحقهما في تقرير المصير و الاستقلال".

كما اشار الى انه "على الصحراء  الغربية ان تقرر مصيرها و العيش في سلام الى جانب المملكة المغربية,  كما ان حلالمسالة الفلسطينية يكمن في تجسيد حل الدولتين (...)".

تجدر الاشارة الى ان اشغال الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة الممثل الدائم لترينيتي و طوباغو, دنيس فرانسيس, قد انطلقت يوم الثلاثاء بمشاركة حوالي 140 قائدا عبر العالم من بينهم رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، الذي القى خطابا بهذه المناسبة.

و كان السيد عبد المجيد تبون قد عاد الى ارض الوطن يوم الجمعة.

آخر تعديل على السبت, 23 سبتمبر 2023 18:18
كلـمات مفتـاحيــة :
الوزير الأول لمملكة ليسوتو يدافع عن حق تقرير مصير الشعبين الصحراوي و الفلسطيني
  أدرج يـوم : السبت, 23 سبتمبر 2023 18:08     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

23.09.24

"نزهاو.. فالحرب" مسرحية ترافع من أجل الحياة والسلام

23.09.24

عرض الفيلم الوثائقي "المواطن بيار شولي" بالجزائر العاصمة

23.09.24

الرابطة الأولى "موبيليس" (الجولة الثانية): حامل اللقب بصعوبة وثلاثة أندية تتزاحم في…

23.09.24

أثر الذكاء الاصطناعي على الإبداع الأدبي محور نقاش بالجزائر

23.09.24

فيضانات ليبيا: أزيد من 3800 قتيل في كارثة درنة

23.09.23

كأس الكونفدرالية لكرة القدم : نادي الفتح – اتحاد الجزائر (1-1)

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.09.22

قطاع الصحة يعجل في تطبيق الرقمنة باعتبارها "قيمة مضافة" من اجل نجاعة التسيير

23.09.20

تدشين "بنك الاتحاد الجزائري" بموريتانيا، أول بنك جزائري بالخارج

23.09.18

فيضانات ليبيا: انتشال 126 جثة من طرف فرق الحماية المدنية الجزائرية بمدينة درنة

23.09.22

الصحراء الغربية: سانشيز ينقلب على المخزن ويؤكد دعم إسبانيا لحل سياسي "مقبول من الطرفين" 

23.09.20

موقف الجزائر من أزمة النيجر "قوي جدا والرئيس تبون له أفكار بناءة لحلها"

23.09.18

إصدار القانون الأساسي لمستخدمي أمانة الضبط قريبا