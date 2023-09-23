الوزير الأول لمملكة ليسوتو يدافع عن حق تقرير مصير الشعبين الصحراوي و الفلسطيني

نيويورك (الأمم المتحدة) - دافع الوزير الأول لمملكة ليسوتو, سامويل نتسوكوان ماتيكان, امس الجمعة بنيويورك, عن حق تقرير مصير و استقلال الشعبين الصحراوي و الفلسطيني.

و صرح السيد ماتيكان في خطابه بمناسبة الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة, انه "في الوقت الذي نواصل التفكير في المسائل و التحديات الأكثر الحاحا التي يواجهها المجتمع الدولي اليوم, لا ينبغي علينا ان ننسى مصير الشعبين الصحراوي و الفلسطيني الذين يواصلان العيش تحت القمع".

و ذكر في هذا الصدد, "بان الجمعية العامة و مجلس الامن قد اعترفا بحقهما في تقرير المصير و الاستقلال".

كما اشار الى انه "على الصحراء الغربية ان تقرر مصيرها و العيش في سلام الى جانب المملكة المغربية, كما ان حلالمسالة الفلسطينية يكمن في تجسيد حل الدولتين (...)".

تجدر الاشارة الى ان اشغال الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة الممثل الدائم لترينيتي و طوباغو, دنيس فرانسيس, قد انطلقت يوم الثلاثاء بمشاركة حوالي 140 قائدا عبر العالم من بينهم رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، الذي القى خطابا بهذه المناسبة.

و كان السيد عبد المجيد تبون قد عاد الى ارض الوطن يوم الجمعة.