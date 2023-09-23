بوليفيا تؤكد دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع يوم أمس الجمعة السيد ماماني ماتشاكا و وزير الشؤون الخارجية الصحراوي, محمد سيداتي, على هامش أعمال الدورة العادية ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي بدأت الثلاثاء الماضي بنيويورك.
وناقش الوزيران بالمناسبة -حسب "واص"- "سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين, كما تطرقا الى آخر مستجدات القضية الصحراوية وتبادلا وجهات النظر بخصوص قضايا أخرى ذات الاهتمام المشترك".
ويرافق وزير الشؤون الخارجية الصحراوي خلال أعمال دورة الجمعية العامة, عدة مسؤولين ودبلوماسيين, يتقدمهم ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو), سيدي محمد عمار.