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بوليفيا تؤكد دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

  أدرج يـوم : السبت, 23 سبتمبر 2023 17:27     الفئـة : دولــي
بوليفيا تؤكد دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

نيويورك (الأمم المتحدة) - أكد نائب وزير خارجية بوليفيا, فريدي ماماني ماتشاكا, عن دعم بلاده لكفاح الشعب الصحراوي من اجل الحرية والاستقلال وحقه الشرعي في تقرير المصير, حسب ما أفادت به اليوم السبت وكالة الانباء الصحراوية (واص).

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع يوم أمس الجمعة السيد ماماني ماتشاكا و وزير الشؤون الخارجية الصحراوي, محمد سيداتي, على هامش أعمال الدورة العادية ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي بدأت الثلاثاء الماضي بنيويورك.

وناقش الوزيران بالمناسبة -حسب "واص"- "سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين, كما تطرقا الى آخر مستجدات القضية الصحراوية وتبادلا وجهات النظر بخصوص قضايا أخرى ذات الاهتمام المشترك".

ويرافق وزير الشؤون الخارجية الصحراوي خلال أعمال دورة الجمعية العامة, عدة مسؤولين ودبلوماسيين, يتقدمهم ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو), سيدي محمد عمار.

آخر تعديل على السبت, 23 سبتمبر 2023 17:30
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بوليفيا تؤكد دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير
  أدرج يـوم : السبت, 23 سبتمبر 2023 17:27     الفئـة : دولــي   شارك

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