عطاف يشارك بنيويورك في أشغال الاجتماع الوزاري التاسع للجنة تنسيق الشراكة الإفريقية-العربية

الجزائر - شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف, أمس الجمعة بنيويورك, في أشغال الاجتماع الوزاري التاسع للجنة تنسيق الشراكة الإفريقية-العربية, الذي خصص لتباحث وتقييم مدى التقدم المحرز في تنفيذ القرارات التي تم اعتمادها خلال القمم السابقة والتحضير للقمة الافريقية-العربية الخامسة المزمع عقدها شهر نوفمبر المقبل بالمملكة العربية السعودية, حسب ما أفاد به يوم السبت بيان للوزارة.

وجاء في البيان أن السيد عطاف رحب في هذا الإطار ب"التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات قمة مالابو 2016", وشدد على ضرورة استكمال العمل المؤسساتي وتفعيل آليات الشراكة العربية-الإفريقية في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما أعرب -حسب ذات المصدر- عن ارتياح الجزائر للترتيبات التي تم اتخاذها في إطار التحضير للقمة الخامسة التي ستجمع بين كافة دول المجموعتين العربية والإفريقية, مجددا التأكيد على حرص الجزائر الدائم للارتقاء بهذه الشراكة إلى أسمى المراتب المتاحة وتفعيل مقومات التقارب والتكامل التي توحد شعوب الفضاءين وتؤهل العلاقات الإفريقية لتكون نموذجا يحتذى به في العمل متعدد الأطراف من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة.