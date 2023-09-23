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الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الفارين من الحرب في السودان إلى 5.3 مليون شخص

  أدرج يـوم : السبت, 23 سبتمبر 2023 09:55     الفئـة : دولــي
الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الفارين من الحرب في السودان إلى 5.3 مليون شخص

الخرطوم - أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان (أوتشا) ارتفاع عدد الفارين من الحرب في السودان إلى 5.3 مليون شخص.

وقال المكتب الأممي في بيان صحفي امس الجمعة إنه "مع استمرار القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، فر حوالى 5.3 مليون شخص من منازلهم" إلى مناطق أخرى في السودان أو البلدان المجاورة.

وأضاف أنه "داخل السودان، نزح أكثر من 4.2 مليون شخص إلى 3929 موقعا في جميع الولايات الـ 18". وتابع "عبر أكثر من مليون شخص إلى البلدان المجاورة، بما في ذلك جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

وشدد المكتب الأممي على أهمية إيفاء المجتمع الدولي بإلتزاماته تجاه الاحتياجات الملحة في السودان. ولفت إلى أن "النداء الإنساني الذي تقوده الأمم المتحدة لايزال يعاني من نقص التمويل بشكل مؤسف، حيث يصل إلى حوالي 31% من المطلوب".

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ودعا المكتب الجهات المانحة إلى "زيادة التمويل الإنساني للمنظمات المحلية والدولية التي تقدم المساعدة الحيوية في السودان والدول المجاورة".

ويشهد السودان منذ 15 أبريل الماضي مواجهات مسلحة في الخرطوم ومدن أخرى بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأدت الاشتباكات إلى مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص وإصابة ما يزيد على ستة آلاف آخرين، وفق وزارة الصحة السودانية.

آخر تعديل على السبت, 23 سبتمبر 2023 10:02
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الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الفارين من الحرب في السودان إلى 5.3 مليون شخص
  أدرج يـوم : السبت, 23 سبتمبر 2023 09:55     الفئـة : دولــي   شارك

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