وحدات الجيش الصحراوي تستهدف تخندقات جنود الاحتلال بقطاعات السمارة أوسرد والمحبس

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - نفدت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هجومات جديدة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربي بقطاعات السمارة، أوسرد والمحبس، حسب ما ذكرت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الجمعة، في بيانها العسكري رقم 877.

وأوضح البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، "أن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت تخندقات جنود الاحتلال بمنطقتي خنكة حورية وأودي الصفا بقطاع السمارة".

وأضاف البيان، أن تشكيلات متقدمة من الجيش ركزت هجماتها على تخندقات قوات الاحتلال بقطاع المحبس، مستهدف بالتحديد منطقتي لعكد وأودي أم أركبة ومقر قيادة فيلق العدو الثالث والأربعين بمنطقة أميطير لمخينزة، فيما استهدفت مفارز أخرى مقر فيلق قوات العدو السادس والثلاثين غرب كلب الشك بقطاع أوسرد.

وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق على تمركزات قوات العدو بقطاع المحبس، مستهدفة منطقة أعكد أركان.

و"تتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار (الجدار الرملي)"، يضيف ذات البيان.