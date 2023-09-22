وزيرة خارجية موزمبيق تؤكد دعم بلادها لكفاح الشعب الصحراوي

جاء هذا وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، خلال اللقاء الذي جمع بنيويورك بين الوزيرة الموزمبيقية ووزير الشؤون الخارجية الصحراوي محمد سيداتي، على هامش أعمال الدورة العادية الثامنة والسبعين (78) للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وخلال اللقاء، ناقش الوزيران سبل مواصلة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وخاصة في ضوء زيارة العمل التي قام بها وزير الخارجية الصحراوي لموزمبيق شهر أغسطس الفارط.
كما تم التطرق إلى آخر مستجدات القضية الصحراوية وتبادل وجهات النظر بخصوص قضايا أخرى ذات الاهتمام المشترك إفريقيا ودوليا.
ويرافق وزير الشؤون الخارجية الصحراوي خلال أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة كل من سيدي محمد عمار عضو الأمانة الوطنية ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة /المينورسو/ والسيد إبراهيم مخطار بوجمعة سفير مكلف بآسيا والسيد ماء العينين سلامة مستشار بتمثيلية الجبهة بالأمم المتحدة.