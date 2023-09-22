وزير خارجية تيمور الشرقية يؤكد عزم بلاده مواصلة مرافعتها عن القضية الصحراوية في المحافل الدولية والقارية

جاء هذا - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) - خلال اللقاء الذي جمع الوزير التيموري ووزير الخارجية الصحراوي محمد سيداتي أمس الخميس، على هامش أعمال الدورة العادية الثامنة والسبعين (78) للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وخلال اللقاء، ناقش الوزيران سبل مواصلة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين اللذين تربطهما علاقات وطيدة، تشكلت وتطورت خلال مسيرة كفاحية طويلة يجسدها عمق العلاقات الموجودة بين الجمهورية الصحراوية وجمهورية تيمور الشرقية.
كما تم التطرق إلى آخر مستجدات القضية الصحراوية وتبادل وجهات النظر بخصوص قضايا أخرى ذات الاهتمام المشترك.
ويرافق وزير الخارجية الصحراوي خلال أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة كل من سيدي محمد عمار عضو الأمانة الوطنية، ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة /المينورسو/ والسيد إبراهيم مخطار بوجمعة، سفير مكلف بآسيا، والسيد ماء العينين سلامة، مستشار بتمثيلية الجبهة بالأمم المتحدة.