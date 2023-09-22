الجمعية العامة للأمم المتحدة: كلمة الرئيس تبون وضعت تشخيصا شاملا للوضع الدولي الراهن -

كأس الكونفدرالية لكرة القدم (نادي الفتح- اتحاد الجزائر): الاتحاد يستهل حملة الدفاع عن لقبه القاري مساء السبت -

خط السكة الحديدية غار جبيلات-بشار... آفاق واعدة لتثمين الثروات المنجمية -

بن براهم يلتقي بالمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات -

حركة البناء الوطني تثمن خطاب رئيس الجمهورية في الجمعية العامة للأمم المتحدة -

وزيرة خارجية موزمبيق تؤكد دعم بلادها لكفاح الشعب الصحراوي -

وزير خارجية تيمور الشرقية يؤكد عزم بلاده مواصلة مرافعتها عن القضية الصحراوية في المحافل الدولية والقارية -

المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي يثني على النتائج المحققة في قطاع التعليم العالي -

الصحراء الغربية: سانشيز ينقلب على المخزن ويؤكد دعم إسبانيا لحل سياسي مقبول من الطرفين -

وفاة الصحفي بإذاعة معسكر فريد لعبان -

وصال، مدخل إلى النوبة للمطربة ليلى بورصالي يعرض بالعاصمة -

الحملة الوطنية لتنظيف المحيط: مراكز التكوين المهني على قدم وساق لاستقبال المتربصين -

البنية التحتية للاتصالات: الجزائر تسجل قفزات نوعية خلال السنوات الأخيرة -

الخط الجوي المباشر الجزائر- أديس أبابا: تجسيد لالتزامات الرئيس تبون ونظيرته الإثيوبية -

حماية الطفولة : الجزائر خطت خطوات كبيرة بفضل ترسانة قانونية قوية -

عطاف يجري محادثات ثنائية مع العديد من نظرائه في نيويورك -

عطاف يستقبل وفدا دبلوماسيا أمريكيا هاما في نيويورك -

عطاف يشارك في اجتماع وزاري للاتحاد الافريقي بنيويورك حول التهديدات الإرهابية التي تواجه القارة -

رئيس الجمهورية يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في أشغال الدورة العادية ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة -