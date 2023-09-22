Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

عطاف يشارك في اجتماع وزاري للاتحاد الافريقي بنيويورك حول التهديدات الإرهابية التي تواجه القارة

  أدرج يـوم : الجمعة, 22 سبتمبر 2023 09:15     الفئـة : دولــي
عطاف يشارك في اجتماع وزاري للاتحاد الافريقي بنيويورك حول التهديدات الإرهابية التي تواجه القارة

الجزائر- شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف, اليوم الجمعة بنيويورك, في اجتماع وزاري للاتحاد الافريقي خصص لمناقشة التهديدات الإرهابية المتزايدة التي تواجهها دول وشعوب القارة في الآونة الأخيرة, وذلك في إطار التحضير لقمة استثنائية افريقية حول هذا الموضوع, من المزمع عقدها مطلع العام المقبل بنيجيريا, حسب بيان للوزارة.

وذكر بيان الخارجية أن الوزير, وفي الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة, ذكر بالدور الذي تضطلع به الجزائر على الساحة الافريقية, بحكم تولي الرئيس عبد المجيد تبون المهام السامية كمنسق للجهود القارية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والوقاية من هتين الآفتين.

كما أكد أن "الإرهاب أضحى يشكل التهديد الأول والرئيسي للسلم والأمن في القارة الافريقية, لاسيما في منطقة الساحل التي سجلت أكبر عدد من الضحايا خلال العام المنصرم وأصبحت مرتكزا عالميا للإرهاب", يضيف البيان.

وفي هذا السياق, أبرز بيان الوزارة أن السيد عطاف أطلع نظراءه من الدول الافريقية المشاركة على تطورات الأوضاع في هذه المنطقة في ظل تزايد حدة واتساع رقعة ما أسماه "الجيوش الإرهابية" المدججة بأسلحة متطورة والمسيطرة على مساحات جغرافية شاسعة.

وفي مواجهة هذا الوضع الاستثنائي, شدد الوزير على "ضرورة إيلاء الأولوية اللازمة لمعالجة الأوضاع الهشة في المنطقة التي تحصي دولا من أفقر دول العالم والتي تعد كذلك موطنا لأكبر عدد من بؤر الأزمات والتوترات والنزاعات", فضلا عن "عودة ظاهرة التغييرات غير الدستورية للحكومات إلى الواجهة والتي فاقمت بدورها من حجم التحديات التي تواجهها دول وشعوب المنطقة".

كما أشار السيد عطاف, حسب نفس البيان, إلى أهمية اعتماد نهج جديد لمكافحة الإرهاب يقوم على ركيزتين أساسيتين, ركيزة تنموية وركيزة أمنية, مجددا في هذا السياق دعوة الجزائر إلى عقد مؤتمر دولي حول التنمية في منطقة الساحل وكذا مطالبتها بضرورة بلورة نموذج جديد لعمليات حفظ السلام يكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات التي تفرضها آفة الإرهاب.

آخر تعديل على الجمعة, 22 سبتمبر 2023 12:16
كلـمات مفتـاحيــة :
عطاف يشارك في اجتماع وزاري للاتحاد الافريقي بنيويورك حول التهديدات الإرهابية التي تواجه القارة
  أدرج يـوم : الجمعة, 22 سبتمبر 2023 09:15     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

23.09.22

الجمعية العامة للأمم المتحدة: كلمة الرئيس تبون وضعت تشخيصا شاملا للوضع الدولي الراهن

23.09.22

تنصيب اللجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية

23.09.22

وحدات الجيش الصحراوي تستهدف تخندقات جنود الاحتلال بقطاعات السمارة أوسرد والمحبس

23.09.22

وزير النقل يستقبل بأديس-أبابا من طرف رئيسة جمهورية إثيوبيا 

23.09.22

الجيدو/ الجائزة الكبرى لباكو لذوي الاحتياجات الخاصة: الجزائر تشارك بأربعة مصارعين في موعد…

23.09.22

كأس الكونفدرالية لكرة القدم (نادي الفتح- اتحاد الجزائر): الاتحاد يستهل حملة الدفاع عن…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.09.18

فيضانات ليبيا: انتشال 126 جثة من طرف فرق الحماية المدنية الجزائرية بمدينة درنة

23.09.20

تدشين "بنك الاتحاد الجزائري" بموريتانيا، أول بنك جزائري بالخارج

23.09.18

إصدار القانون الأساسي لمستخدمي أمانة الضبط قريبا

23.09.19

مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر وإيطاليا محور لقاء الرئيس المدير العام لسونلغاز مع سفير…

23.09.20

موقف الجزائر من أزمة النيجر "قوي جدا والرئيس تبون له أفكار بناءة لحلها"

23.09.20

رئيس الجمهورية يرافع من نيويورك من أجل نظام دولي جديد يحقق المساواة والتعاون بين الأمم