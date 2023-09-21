المكسيك : القضية الصحراوية ضمن جدول أعمال ملتقى دولي حول حق الشعوب في تقرير مصيرها

ووفقا لوكالة الانباء الصحراوية (واص), فإن المنتدى المعنون ب"تقرير مصير الشعوب وحقوقها القانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية" ينظم في إطار التعاون بين جامعة ميتشواكان والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
الحدث, الذي يعقد في الفترة الممتدة ما بين 21 و 23 سبتمبر, غايته استكشاف الجوانب المختلفة لتقرير مصير الشعوب من منظور متعدد التخصصات, وفقا للوكالة.
وجرى حفل الافتتاح بحضور رئيس جامعة ميتشواكان, ارابي أفيلا, وسفير الجمهورية الصحراوية بالمكسيك, مختار لبيهي إمبيريك, اللذان شددا على أهمية هذا اللقاء "لتعزيز الحوار والتفاهم حول القضايا المصيرية للحقوق والثقافة".
ويتضمن برنامج المنتدى, وفقا ل"واص", سلسلة من المداخلات التي تتناول القضايا المتعلقة بتقرير الشعوب لمصيرها, بما في ذلك جوانبها القانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, مع مناقشة دور مجلس الامن التابع للأمم المتحدة في استرجاع السلم العالمي.
وفي جدول اعمال اللقاء أيضا, سيتم التطرق الى الدور النضالي للمرأة الصحراوية من اجل تقرير المصير, مع مداخلة عبر تقنية الفيديو لكل من وزيرة التعاون في الجمهورية الصحراوية فاطمة المهدي, وممثلة الوفد الصحراوي بجنيف, اميمة عبد السلام.