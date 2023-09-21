لجنة حقوقية صحراوية تطلع وفدا من مفوضية السلم والأمن بالإتحاد الإفريقي على جرائم الاحتلال المغربي

وأفادت وكالة الأنباء الصحراوية (وأص), بأن أعضاء اللجنة, أكدوا للوفد الزائر, الحاجة الملحة لتدخل الاتحاد الأفريقي وهيئاته من أجل حماية الصحراويين.
وطاف أعضاء الوفد خلال الاستقبال, بأجنحة معرض للصور, يظهر الوجه الحقيقي للنظام الاستعماري المغربي في تعامله المشين والحاط من الكرامة الانسانية مع المواطنين الصحراويين والنشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين.
واستمع الوفد للعديد من الشروحات والتوضيحات التي قدمها أعضاء اللجنة, حول الجرائم المرتكبة من قبل السلطات الاستعمارية المغربية على مدار سنوات الاحتلال المغربي مند الغزو الهمجي للصحراء الغربية سنة 1975, ومنها ملف المفقودين الصحراويين و المعتقلين السياسيين الصحراويين والمحاكمات الجائرة والقمع والالغام المضادة الافراد و الحصار الامني و الاعلامي المضروب على الاقليم.
كما تم ايفاده, بجرائم النهب والاستنزاف اللاشرعي للثروات الصحراوية واستخدام النظام المغربي للطائرات المسيرة واستهدافها للمدنيين الصحراويين بالأراضي المحررة, كما تم التطرق لزيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للمناطق المحتلة وما صاحبها من انتهاكات وجرائم بالرغم من وجود بعثة للأمم المتحدة , التي لا تحرك ساكنا.
وأبرز أعضاء اللجنة, الحاجة الملحة لتدخل الاتحاد الافريقي وهيئاته من أجل حماية الصحراويين خاصة أن المغرب هو البلد الوحيد الذي لم يصادق على الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب و لا على البرتوكول المنشئ للمحكمة الافريقية لحقوق الانسان.
كما تمت الاشارة, إلى رفض المغرب لمرات عديدة لزيارة اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب للمناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية.
واشارت (واص) إلى أنه تم تسليم الوفد الافريقي, ملفات تتعلق بالعديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والشعوب.
للإشارة, شرع أمس وفد من مفوضية السلم والأمن بالاتحاد الافريقي الجمهورية الصحراوية , بزيارة عمل تدوم يومين إلى مؤسسات الدولة الصحراوية .