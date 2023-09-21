لجنة حقوقية صحراوية تطلع وفدا من مفوضية السلم والأمن بالإتحاد الإفريقي على جرائم الاحتلال المغربي

رئيس الجمهورية يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في أشغال الدورة العادية ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة -

وزير الاتصال يستقبل مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات -

الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة : نشاط مكثف لرئيس الجمهورية بنيويورك -

المكسيك : القضية الصحراوية ضمن جدول أعمال ملتقى دولي حول حق الشعوب في تقرير مصيرها -

افتتاح تظاهرة متاحف الجزائر في ضيافة الشلف -

السيد هني يبحث مع نظيره الأردني سبل تعزيز التعاون الثنائي -

تجارة: افتتاح معرض دائم للمنتجات الجزائرية بداكار -

وزير العدل يستقبل المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات -

وفد عن المجلس الوطني الصحراوي يزور مقر مجلس الأمة -

صيد بحري: السيد بداني يبحث فرص تعزيز التعاون الثنائي مع وزير النقل التركي -

استخراج وثيقة التسجيل بالوكالة الوطنية للتشغيل سيتم عبر الأرضية الرقمية قريبا -

الجزائر-السنغال: وزيرا المالية والتجارة يستقبلان بداكار من طرف الوزير الأول السنغالي -

حوادث المرور: وفاة 17 شخصا وإصابة 434 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع -

رئيس الجمهورية يغادر نيويورك بعد مشاركته في أشغال الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة -

كرة القدم/ كان-2023 (عملية القرعة): الجزائر في المستوى الأول -

بومرداس: إعادة إسكان ما تبقى من شاغلي السكنات الجاهزة قبل نهاية عام 2023 -

شباب ورياضة: الدولة أولت أهمية كبيرة لرياضيي النخبة من خلال نصوص قانونية مطبقة على ارض الواقع -

الجزائر-السنغال: البنك الجزائري السنغالي يكرس الارادة في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية -

الجزائر العاصمة: فتح 53 خط نقل حضري وشبه حضري جديد -