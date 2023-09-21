فنزويلا تجدد دعمها القوي لنضال الشعب الصحراوي في سبيل الحرية والاستقلال

وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص), أن هذا التأكيد جاء خلال اللقاء الذي جمع أمس الأربعاء, وزير الخارجية الصحراوي, محمد سيداتي, ونظيره الفنزويلي, على هامش أعمال الدورة العادية الثامنة والسبعين (78) للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وخلال اللقاء ناقش الوزيران, سبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وخاصة في ضوء زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الصحراوي, الأمين العام لجبهة البوليساريو, السيد إبراهيم غالي, إلى فنزويلا في شهر يناير الماضي والتي شكلت محطة مهمة تم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تخص مختلف مجالات التعاون بين الجمهورية الصحراوية وجمهورية فنزويلا البوليفارية.
كما تطرق سيداتي, إلى آخر مستجدات القضية الصحراوية وتبادل مع نظيره الفنزويلي وجهات النظر بخصوص قضايا أخرى ذات الاهتمام المشترك.
ويرافق وزير الشؤون الخارجية الصحراوي, خلال أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة كل من ,سيدي محمد عمار, ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو, وإبراهيم المخطار بوجمعة, سفير مكلف بآسيا, وماء العينين سلامة, مستشار بتمثيلية الجبهة بالأمم المتحدة.
وأجرى الوفد الصحراوي بنيويورك, اجتماعات مع وفود الدول الشقيقة والصديقة والوفود المشاركة لإطلاعها على آخر مستجدات القضية الصحراوية, وتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
يذكر ان الرئيس الصحراوي أجرى, الاثنين الماضي بنيويورك, محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة في إطار الحوار المستمر بين الطرف الصحراوي والأمانة العامة للأمم المتحدة , حيث تناولت المحادثات جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك, خاصة واقع وآفاق عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية وسبل بعثها, بما في ذلك تدارس سبل الإسراع في استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.