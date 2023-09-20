موقف الجزائر من أزمة النيجر "قوي جدا والرئيس تبون له أفكار بناءة لحلها"

نيويورك - أكد المتحدث الرسمي الاقليمي لوزارة الخارجية الامريكية السيد سام وربرج اليوم الأربعاء بنيويورك, ان موقف الجزائر من أزمة النيجر" قوي جدا" ورئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون "له أفكار بناءة" لحل الازمة التي يعرفها هذا البلد .

وقال السيد سام وربرج في تصريح خص به (وأج) على هامش أشغال الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي يشارك فيها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رفقة 140 من قادة ورؤساء الدول أن "الموقف الجزائري من الأزمة التي تعرفها النيجر +قوي جدا+ والرئيس عبد المجيد تبون (له أفكار بناءة لحل هذه الازمة) " .

وبعد ان جدد الدبلوماسي الأمريكي ترحيب بلاده بانتخاب الجزائر لعضوية غير دائمة بمجلس الأمن , اوضح ان الجزائر "تلعب دورا مهما في شمال افريقيا والعالم العربي" وهي -كما أضاف -"دولة مهمة ولها تأثير وتواصل مع كافة دول الجوار".

كما أبرز السيد سام وربرج أن الولايات المتحدة الأمريكية " تريد مواصلة التنسيق مع الجزائر لمكافحة الارهاب".