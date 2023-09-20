Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الأزمة في النيجر: وزير الخارجية الايطالي يجدد التأكيد على دعم بلاده لمبادرة الرئيس تبون لإيجاد حل سياسي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 سبتمبر 2023 21:12     الفئـة : دولــي
الأزمة في النيجر: وزير الخارجية الايطالي يجدد التأكيد على دعم بلاده لمبادرة الرئيس تبون لإيجاد حل سياسي

نيويورك (الأمم المتحدة)- جدد وزير الخارجية الايطالي, السيد أنطونيو تاجاني, اليوم الأربعاء بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) ,التأكيد على دعم بلاده لمبادرة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, من أجل إيجاد حل سياسي لأزمة النيجر بعيدا عن أي تدخل عسكري.

وصرح وزير الخارجية الايطالي ل"واج"على هامش الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة ان "الجزائر بلد صديق ولدينا علاقات تاريخية ممتازة معه,  ونحن بكل صراحة ندعم المبادرة التي طرحها الرئيس عبد المجيد تبون على المجتمع الدولي من أجل ايجاد حل سياسي و دبلوماسي وليس عسكري لأزمة النيجر.. البلد الجار للجزائر".

وفي تعليقه على الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس الثلاثاء في أشغال الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة,  قال الوزير الايطالي "بكل تأكيد فان ايطاليا مع توسيع العضوية في مجلس الأمن ولكن لأعضاء غير دائمين".

واضاف الوزير الايطالي قائلا أن "العلاقات بين البلدين ايجابية وتسعى ايطاليا لتعزيزها أكثر وترقية التشاور مع الجزائر فيما يخص عديد المسائل لاسيما الاستقرار في منطقة المتوسط والتنمية في افريقيا, الهجرة غير الشرعية, جرائم المخدرات والاتجار بالبشر".

كما أوضح في الاخير ان "البلدان قادران على فعل الكثير فيما يخص التعاون في قطاع الطاقة والمبادلات التجارية ومجالات اقتصادية أخرى".

وأبرز المسؤول الايطالي ان البلدان "يعملان اليد في اليد من أجل "إحلال السلم و تنمية منطقة المتوسط والقارة الافريقية".

آخر تعديل على الأربعاء, 20 سبتمبر 2023 21:54
كلـمات مفتـاحيــة :
الأزمة في النيجر: وزير الخارجية الايطالي يجدد التأكيد على دعم بلاده لمبادرة الرئيس تبون لإيجاد حل سياسي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 سبتمبر 2023 21:12     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

23.09.20

رئيس الجمهورية يقترح على المجتمع الدولي وضع اتفاقية جديدة حول استراتيجية مكافحة الأوبئة…

23.09.20

رئيس الجمهورية يلتقي بنيويورك رئيس الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

23.09.20

موقف الجزائر من أزمة النيجر "قوي جدا والرئيس تبون له أفكار بناءة لحلها"

23.09.20

الأزمة في النيجر: وزير الخارجية الايطالي يجدد التأكيد على دعم بلاده لمبادرة الرئيس تبون…

23.09.20

رئيس الجمهورية يتحادث بنيويورك مع عدد من نظرائه و مسؤولين سامين على هامش أشغال الجمعية…

23.09.20

رئيس الجمهورية يتحادث بنيويورك مع نظيره الكوبي

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.09.18

إصدار القانون الأساسي لمستخدمي أمانة الضبط قريبا

23.09.19

مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر وإيطاليا محور لقاء الرئيس المدير العام لسونلغاز مع سفير…

23.09.20

تدشين "بنك الاتحاد الجزائري" بموريتانيا، أول بنك جزائري بالخارج

23.09.18

فيضانات ليبيا: انتشال 126 جثة من طرف فرق الحماية المدنية الجزائرية بمدينة درنة

23.09.19

وزارة الفلاحة والتنمية الريفية: فتح مسابقة للتوظيف الخارجي على أساس الشهادة

23.09.18

اجتماع محافظي المصارف المركزية العربية: التأكيد على ضرورة استثمار الفوائض المالية العربية…