الأزمة في النيجر: وزير الخارجية الايطالي يجدد التأكيد على دعم بلاده لمبادرة الرئيس تبون لإيجاد حل سياسي

نيويورك (الأمم المتحدة)- جدد وزير الخارجية الايطالي, السيد أنطونيو تاجاني, اليوم الأربعاء بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) ,التأكيد على دعم بلاده لمبادرة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, من أجل إيجاد حل سياسي لأزمة النيجر بعيدا عن أي تدخل عسكري.

وصرح وزير الخارجية الايطالي ل"واج"على هامش الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة ان "الجزائر بلد صديق ولدينا علاقات تاريخية ممتازة معه, ونحن بكل صراحة ندعم المبادرة التي طرحها الرئيس عبد المجيد تبون على المجتمع الدولي من أجل ايجاد حل سياسي و دبلوماسي وليس عسكري لأزمة النيجر.. البلد الجار للجزائر".

وفي تعليقه على الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس الثلاثاء في أشغال الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة, قال الوزير الايطالي "بكل تأكيد فان ايطاليا مع توسيع العضوية في مجلس الأمن ولكن لأعضاء غير دائمين".

واضاف الوزير الايطالي قائلا أن "العلاقات بين البلدين ايجابية وتسعى ايطاليا لتعزيزها أكثر وترقية التشاور مع الجزائر فيما يخص عديد المسائل لاسيما الاستقرار في منطقة المتوسط والتنمية في افريقيا, الهجرة غير الشرعية, جرائم المخدرات والاتجار بالبشر".

كما أوضح في الاخير ان "البلدان قادران على فعل الكثير فيما يخص التعاون في قطاع الطاقة والمبادلات التجارية ومجالات اقتصادية أخرى".

وأبرز المسؤول الايطالي ان البلدان "يعملان اليد في اليد من أجل "إحلال السلم و تنمية منطقة المتوسط والقارة الافريقية".