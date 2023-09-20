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رئيس جنوب افريقيا يجدد دعم بريتوريا للقضيتين الصحراوية والفلسطينية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 سبتمبر 2023 11:53     الفئـة : دولــي
رئيس جنوب افريقيا يجدد دعم بريتوريا للقضيتين الصحراوية والفلسطينية

نيويورك (الأمم المتحدة) - جدد رئيس جنوب افريقيا, سيريل رامافوزا, مساء أمس الثلاثاء بنيويورك, تأكيد دعم بلاده للقضيتين الصحراوية والفلسطينية, مطالبا بالاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, والعمل من أجل إرساء السلام في الشرق الأوسط, وخاصة في فلسطين المحتلة.

و أضاف سيريل رامافوزا, في كلمته التي ألقاها خلال أعمال الدورة ال78 للجمعية العامة لأمم المتحدة, قائلا: "نحن مدعوون إلى البقاء مخلصين للمبادئ التأسيسية للأمم المتحدة, من خلال الاعتراف بالحق غير القابل للتصرف لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير, وفقا للقرارات ذات الصلة".

وفي السياق, شدد رئيس جنوب إفريقيا على ضرورة العمل من أجل السلام في الشرق الأوسط, مردفا أنه "طالما لاتزال أرض الفلسطينيين محتلة, ومادامت حقوقهم متجاهلة وكرامتهم منتهكة, سيظل هذا السلام بعيد المنال".

يشار إلى أن المناقشة العامة للدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة, انطلقت أمس الثلاثاء في نيويورك, بمشاركة قادة من 140 دولة, من بينهم رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.

آخر تعديل على الأربعاء, 20 سبتمبر 2023 12:27
كلـمات مفتـاحيــة :
رئيس جنوب افريقيا يجدد دعم بريتوريا للقضيتين الصحراوية والفلسطينية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 سبتمبر 2023 11:53     الفئـة : دولــي   شارك

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