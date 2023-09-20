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وفد عن مفوضية السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي في زيارة عمل إلى مؤسسات الجمهورية الصحراوية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 سبتمبر 2023 11:44     الفئـة : دولــي

الشهيد الحافظ, (مخيمات اللاجئين الصحراويين) - يشرع وفد عن مفوضية السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي, ابتداء من اليوم الأربعاء, في زيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين, وذلك في إطار زيارة عمل تدوم يومين إلى مؤسسات الجمهورية الصحراوية, حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية (واص).

ونقلت الوكالة عن المديرية المركزية للتشريفات, أن زيارة الوفد الذي يرأسه منسق وحدة إسكات البنادق, السيد عبد القادر الرعوة ويضم 6 أعضاء,  تهدف إلى الاطلاع عن كثب على تطورات القضية الصحراوية.

وبحسب أجندة الزيارة, فستكون للوفد لقاءات مع عدد من المسؤولين في الدولة الصحراوية وجبهة البوليساريو ووزراء في الحكومة الصحراوية, منها لقاء مع رئيس المجلس الوطني والوزير الأول ووزير الشباب والرياضة ووزيرة الشؤون الاجتماعية وترقية المرأة بالإضافة الى وزير الشؤون الاقتصادية والمالية.

وأشارت وكالة الأنباء الصحراوية, إلى أن الوفد الذي يرافقه السفير الصحراوي الدائم لدى إثيوبيا والاتحاد الإفريقي, السيد لمن أباعلي, سيحظى باستقبال من طرف جماهير وسلطات ولاية بوجدور, كما ستقوده جولة ميدانية الى عدد من المرافق والمؤسسات منها, المتحف الوطني للمقاومة ومقر الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية واللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان للاطلاع على سير البرامج بها.

كلـمات مفتـاحيــة :
وفد عن مفوضية السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي في زيارة عمل إلى مؤسسات الجمهورية الصحراوية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 سبتمبر 2023 11:44     الفئـة : دولــي   شارك

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