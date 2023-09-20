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بوتسوانا تجدد دعمها لحق الشعب الصحراوي المشروع في تقرير المصير والحرية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 سبتمبر 2023 09:59     الفئـة : دولــي
بوتسوانا تجدد دعمها لحق الشعب الصحراوي المشروع في تقرير المصير والحرية

نيويورك (الأمم المتحدة) - أكد وزير خارجية جمهورية بوتسوانا, ليبوكانك كوبي, أمس الثلاثاء, موقف بلاده المبدئي والثابت من القضية الصحراوية ودعمها لحق الشعب الصحراوي المشروع في تقرير المصير والحرية ووقوفها الدائم إلى جانب الجمهورية الصحراوية.

جاء ذلك - وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) - خلال اللقاء الذي جمع بين وزير الشؤون الخارجية الصحراوي, محمد سيداتي, ووزير خارجية جمهورية بوتسوانا, على هامش أعمال الدورة العادية الثامنة والسبعين (78) للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وخلال اللقاء, أطلع الوزير الصحراوي نظيره البوتسواني, على آخر مستجدات القضية الصحراوية, وتبادل معه وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك إفريقيا ودوليا.

ويرافق وزير الشؤون الخارجية الصحراوي خلال أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة كل من, سيدي محمد عمار, ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو, وإبراهيم مخطار بوجمعة, سفير مكلف بآسيا, وماء العينين سلامة, مستشار بتمثيلية جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة.

آخر تعديل على الأربعاء, 20 سبتمبر 2023 11:53
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بوتسوانا تجدد دعمها لحق الشعب الصحراوي المشروع في تقرير المصير والحرية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 20 سبتمبر 2023 09:59     الفئـة : دولــي   شارك

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