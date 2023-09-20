بوتسوانا تجدد دعمها لحق الشعب الصحراوي المشروع في تقرير المصير والحرية

جاء ذلك - وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) - خلال اللقاء الذي جمع بين وزير الشؤون الخارجية الصحراوي, محمد سيداتي, ووزير خارجية جمهورية بوتسوانا, على هامش أعمال الدورة العادية الثامنة والسبعين (78) للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وخلال اللقاء, أطلع الوزير الصحراوي نظيره البوتسواني, على آخر مستجدات القضية الصحراوية, وتبادل معه وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك إفريقيا ودوليا.
ويرافق وزير الشؤون الخارجية الصحراوي خلال أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة كل من, سيدي محمد عمار, ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو, وإبراهيم مخطار بوجمعة, سفير مكلف بآسيا, وماء العينين سلامة, مستشار بتمثيلية جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة.