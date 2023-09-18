وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تستهدف تخندقات قوات الاحتلال بقطاعي حوزة والمحبس

و ابرز البيان الذي اوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص),أن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت تخندقات جنود الاحتلال بمنطقتي روس ديرت وفدرة العش, فيما استهدف تشكيلات أخرى نقاظ انذار الاحتلال المغربي الواحدة والأربعين والواحدة والسبعين بأربيب الكاعة وفدرة لغراب تواليا بقطاع حوزة.
وأضاف البيان العسكري أن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي ركزت هجماتها على تخندقات قوات الاحتلال المغربي بمنطقتي روس السبطي وأميطير لمخينزة بقطاع المحبس.
وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها امس الاحد مستهدفة مواقع قوات الاحتلال المغربي بقطاع المحبس وبمناطق اكرارة الفرسيك وسبخة تنوشاد.
وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول جدار الذل والعار, يضيف البيان.