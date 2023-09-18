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فيضانات ليبيا: انتشال 126 جثة من طرف فرق الحماية المدنية الجزائرية بمدينة درنة

  أدرج يـوم : الإثنين, 18 سبتمبر 2023 19:06     الفئـة : دولــي
فيضانات ليبيا: انتشال 126 جثة من طرف فرق الحماية المدنية الجزائرية بمدينة درنة

الجزائر - تمكنت فرق الحماية المدنية الجزائرية المتواجدة بمدينة درنة الليبية, من انتشال 126 جثة من تحت الردوم, منذ بداية عملها في إطار مهمتهم التضامنية إثر الإعصار الذي ضرب هذا البلد مؤخرا, حسبما كشف عنه المدير الفرعي للإحصائيات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية, العقيد فاروق عاشور.

وفي تصريح صحفي, أوضح السيد عاشور أن "فرق الحماية المدنية المتواجدة بليبيا الشقيقة للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإغاثة عقب الفيضانات الأخيرة, تمكنت منذ انطلاق عملها الميداني على مستوى مدينة درنة من انتشال 126 جثة من تحت الأنقاض".

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وأضاف أن "فرق الحماية المدنية تواصل عن طريق أفواج متخصصة, عملها في مدينة درنة, حيث تدخلت فرقة الإسعاف والإنقاذ من تحت الردوم وكذا فرقة الغطاسين في مناطق بحث جديدة, على غرار سواحل البحر على بعد 20 كم من المدينة".

من جانب آخر, أشار السيد عاشور إلى "العمل الكبير الذي تقوم به عناصر الحماية المدنية في ظل الظروف الصعبة", ما استدعى العمل --مثلما قال-- "بكل قوة وباستغلال كل العتاد والتجهيزات التقنية لتسريع وتيرة العمل, للتغلب على عامل الوقت الذي لم يعد في صالح فرق البحث مع التأكيد على الاحترافية والفعالية في الميدان".

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فيضانات ليبيا: انتشال 126 جثة من طرف فرق الحماية المدنية الجزائرية بمدينة درنة
  أدرج يـوم : الإثنين, 18 سبتمبر 2023 19:06     الفئـة : دولــي   شارك

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