فيضانات ليبيا: انتشال 47 جثة من طرف فرق الحماية المدنية الجزائرية بمدينة درنة

وأوضح السيد عاشور, أن "فرق الحماية المدنية المتواجدة بليبيا الشقيقة للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإغاثة تمكنت اليوم على مستوى مدينة درنة من انتشال 47 جثة من تحت الأنقاض".
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وأضاف ذات المتحدث أن "مصالحه عقدت اجتماعا تقنيا برئاسة العقيد لعلاوي فؤاد, رئيس الوفد, و بحضور كل ضباط الفرق المتخصصة, لأجل وضع خطة تسرع من وتيرة العمل بهذه المنطقة المنكوبة ولتحقيق نجاعة أكبر في عمليات التدخل", مبرزا أن الحماية المدنية الجزائرية "تعمل بجهود متواصلة للمساهمة في عمليات الانقاذ ولتلبية طلبات النجدة التي يتلقونها من الطرف الليبي.
وبهذا ترتفع الحصيلة الجديدة لتدخلات فرق الحماية المدنية بمدينة درنة إلى "انتشال 72 جثة من ضحايا فيضانات الإعصار بليبيا".