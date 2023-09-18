وحدات الجيش الصحراوي تستهدف مواقع تخندق جنود الاحتلال بقطاع المحبس

وأوضح البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص), بأن "مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت تخندقات جنود الاحتلال بمنطقتي أكرارة الفرسيك وسبخة تنوشاد بقطاع المحبس".
وكانت مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي, قد ركزت في وقت سابق هجماتها على مواقع تخندق جنود الاحتلال المغربي بقطاع أوسرد وبمناطق تاذارورت واكليبات العكاية والظبيعات.
و"تتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار (الجدار الرملي)", يضيف ذات البيان.