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وحدات الجيش الصحراوي تستهدف مواقع تخندق جنود الاحتلال بقطاع المحبس

  أدرج يـوم : الإثنين, 18 سبتمبر 2023 08:26     الفئـة : دولــي
وحدات الجيش الصحراوي تستهدف مواقع تخندق جنود الاحتلال بقطاع المحبس

بئر لحلو (الأراضي المحررة)- نفدت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي, هجومات جديدة ضد مواقع تخندق قوات الاحتلال المغربي بقطاع المحبس, مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات, حسبما ذكرت وزارة الدفاع الصحراوية, أمس الأحد, في بيانها العسكري رقم 874.

وأوضح البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص), بأن "مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت تخندقات جنود الاحتلال بمنطقتي أكرارة الفرسيك وسبخة تنوشاد بقطاع المحبس".

وكانت مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي, قد ركزت في وقت سابق هجماتها على مواقع تخندق جنود الاحتلال المغربي بقطاع أوسرد وبمناطق تاذارورت واكليبات العكاية والظبيعات.

و"تتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار (الجدار الرملي)", يضيف ذات البيان.

آخر تعديل على الإثنين, 18 سبتمبر 2023 10:13
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وحدات الجيش الصحراوي تستهدف مواقع تخندق جنود الاحتلال بقطاع المحبس
  أدرج يـوم : الإثنين, 18 سبتمبر 2023 08:26     الفئـة : دولــي   شارك

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